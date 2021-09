Cíclicament afloren, des de diversos àmbits socioeducatius, veus que carreguen de manera teòrica contra la pornografia, assenyalant-la com la responsable directa de conductes sexuals intolerables i insanes a la nostra societat, en especial entre els més joves. Jo, que en la llunyana època del «Póntelo, pónselo» vaig haver de recórrer al porno per satisfer moltes incògnites que el meu despertar sexual em plantejava, perquè ni pares, ni centres educatius estaven disposats a tractar aquests temes, llegir o sentir encara avui reflexions on es redescobreix el porno com el mal de tot, m’exciten d’allò més. El porno ha plasmat sempre una perspectiva descarnada i hiperbòlica del sexe, una visió crua, visceral i fantasiosa feta negoci, sobretot, a partir de la dècada dels vuitanta amb l’aparició del VHS. S’entén fàcil. El problema rau en el fet que, quatre dècades després, tant pares com centres educatius continuen amb quasi la mateixa capacitat per encarar l’educació sexual, fins i tot pitjor, perquè ara, a més, han de fer front a la jungla d’internet i les xarxes socials.

El porno no va néixer per ser cap eina educativa, però tampoc se li pot negar part d’aquesta funció, tot i que només, clar, a aquell consumidor i consumidora (sí, també hi ha un porno fet per i per a dones) a qui se li pressuposa una mínima educació sexual oberta, de respecte vers l’altre, i aclaridora de mites i tabús que delimitin realitat de ficció. Si no, és com qui condueix sense conèixer les normes de circulació, o es fot de tot ignorant les conseqüències. Els pocs cursos d’educació sexual que –per sort– he vist impartir a joves deixen el mestre de South Park –aquell que era verge i explicava el coit amb titelles– de gran guru del sexe, per no parlar de les formacions adreçades al professorat: molt de nou vocabulari i molta sensibilitat per educar en la diversitat i la tolerància sexual, que està molt bé, però de sexe se’n parla menys que a un episodi de La patrulla canina. Això sí, després la culpa de les conductes sexuals que no ens agraden o no entenem són del porno. No.

En plena era digital, on la banalització i la manipulació de la (des)informació s’estén arreu i sense mesura, pervertint ideològicament, políticament i culturalment a tothom, aturar-se per fer pagar les factures de les actituds sexistes o sexuals intolerables al porno és d’una ingenuïtat i una miopia tan entranyables que fins i tot abraçaria els seus defensors. Així com els polítics ho són de la democràcia, el porno és un defecte de fàbrica del sexe, però coneixent-lo, sabent què ofereix i a qui, no cal donar-li més importància de la que té. Ara bé, si continuem obviant que cal enfortir els controls parentals de segons quins continguts, així com l’enfocament d’una educació i cultura (el sexe en forma part) que no generin més imbecil·litat, ens l’acabaran fotent sense vaselina. I això, excepte a qui li vagi el sado, fa mal. Diuen.