En Francesc Trillas al bloc «real progres» cita la corresponsal a Kabul de la CNN, Clarissa Ward, que va dir que li resultava difícil justificar que hagués pogut sortir de Kabul pel fet de tenir un passaport americà («aquesta petita cosa blava») i altres haguessin hagut de quedar-se. El Govern britànic va prioritzar els britànics i els afganesos «elegibles». Les vacunes covid són també exemple d’una distribució poc igualitària. Depenent del lloc on es resideix, se’n tenen o no. Passa en moltes més coses, en serveis per als ciutadans, en condicions de vida, etc. Els drets de les persones depenen, en part, del lloc de naixement. El fonament del racisme és no acceptar que tothom hauria de tenir els mateixos drets i oportunitats, és creure que el lloc de residència et dona uns drets que altres «no mereixen» tenir. Quan es discuteix sobre els drets dels immigrants, en el fons es discuteix sobre si totes les persones tenen els mateixos drets o no.

En Francesc Trillas parla també de què passa quan les institucions d’un país col·lapsen. Vaig visitar l’URSS, invitat per l’acadèmia de ciències, en temps de Gorbachov, quan el partit comunista estava en procés de descomposició. Un dia t’estaves en un hotel on trobaves llet però no embotit, en un altre lloc era al revés. No hi havia falta d’aliments, però la cadena de subministrament, abans en mans del partit, havia desaparegut d’un dia per l’altre. El seu lloc el van ocupar grups mafiosos que han donat lloc als «nou rics» russos. La descomposició de l’exèrcit afganès (suposadament format pels EUA i l’OTAN) ha deixat no sols el país en mans dels talibans, sinó sumit en el caos. Tinc la sensació (cap certesa) que els talibans han assolit el poder abans del que esperaven. Estaven preparats sols per combatre. Els afganesos avui no poden disposar dels seus diners perquè els talibans mantenen els bans tancats, l’organització social és un caos i no estan preparats per formar un govern i crear una administració que necessiten amb urgència. Apareixerà una màfia com a l’URSS? Podria ser, però la realitat és diferent. Afganistan sembla caminar cap a un govern taliban que ho controlarà tot i l’URSS de Gorbachov tenia un govern en descomposició que controlava molt poc.

Els exemples anteriors em porten a dir que, des del meu punt de vista, l’objectiu de la política hauria de ser construir una organització social que posi els drets de les persones en el centre i que sigui robusta per resistir els cops dels qui no creuen en aquests principis. Aquesta és la base del federalisme. Les persones s’agrupen en municipis, comarques, etc. i distribueixen el poder intentant que respecti els drets de les persones individuals i exercir-lo de la manera més eficient possible. Això seria el que hauria de determinar quin poder té cada un dels nivells de l’administració. Si es tracta de decidir per on passa una carretera comarcal, pot fer-se en l’àmbit comarcal, però si es tracta d’una carretera que passa per diverses comarques, hauria de ser un nivell superior qui decideixi les coses coordinadament amb els poders comarcals corresponents. Ja sé que és un ideal difícil d’assolir. Per una part, no hi ha una única possible organització federal i, per l’altra, la situació de partida condiciona. Per exemple, per fer camí cap a una Espanya o una Europa federal s’ha de partir de l’organització que tenim avui, sigui l’estat autonòmic espanyol o els estats europeus.

És obvi que avui hi ha molts problemes, com el canvi climàtic, les pandèmies com la covid, la regulació de les empreses globals, etc., que són globals i requereixen solucions globals. En conseqüència, necessitaríem organismes globals que tinguessin jurisdicció global. Només en tenim gèrmens que tenen un poder real limitat però s’ha fet camí amb l’ONU, amb els organismes sectorials (com l’OMS, l’OIT, l’UNESCO, etc.), amb organismes com el G7 o el G20 o les organitzacions territorials com l’OEA, o la UE entre moltes altres. El camí a recórrer és enorme i plegat d’entrebancs, però també és il·lusionant perquè fa avançar la civilització. En el nostre la UE, a poc a poc, va fent camí cap a una estructura federal i va prenent les rendes de molts temes. Ara mateix estem en mig d’un conflicte pel tema del respecte dels drets de les persones LGTBI o per la independència del poder judicial, entre la UE i els governs polonès i hongarès.

L’objectiu del federalisme com l’hem definit divergeix de l’objectiu del nacionalisme. Els nacionalistes pretenen acaparar totes les competències per definició. Els federalistes volen les que fan el sistema més eficient tot defensant els drets individuals. Un federalista en l’estat autonòmic espanyol reorganitzaria les competències i les distribuiria diferent i potser retornaria competències al Govern espanyol i en demanaria d’altres que avui no té. Un nacionalista demana les competències, per exemple, en sanitat, un federalista català en demanaria només la gestió perquè voldria una llei estatal o europea (o millor global) que garantís la igualtat de drets sanitaris de tots els ciutadans.

Per acabar, una nota sobre Afganistan. L’objectiu dels EUA amb el suport de l’OTAN era acabar amb les bases del terrorisme islamista ubicades al país i intentar construir una organització social més respectuosa amb els drets humans. En el primer punt, sembla que els talibans avui no donen suport als terroristes, però la desfeta dels EUA i l’OTAN pot donar ales als radicals. Quant als drets humans, hi ha un fet a remarcar. En aquests 20 anys tota una generació de dones afganeses ha passat per l’escola i està treballant com a metge, periodista, etc. Haurem de veure com ho tracten els talibans, quins efectes tindrà de cara al futur i intentar ajudar perquè aquest avenç no es perdi.