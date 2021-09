Vivim temps extremadament complicats, i segons els experts, amb unes perspectives encara pitjors. Tot i les contínues advertències dels científics i els activistes medi ambientals durant dècades, la «imbecilitat humana», com diu Eudald Carbonell, ens ha conduït al mig d’una emergència climàtica i d’una sisena extinció antropogènica que, sinó canviem la manera de fer les coses, ens porta al col·lapse. Seguint amb paraules de l’antropòleg i expert en evolució humana, Eudald Carbonell afirma que «durant segles hem fet les coses com el cul. La globalització i el capitalisme és l’error més gran que ha comès l’esser humà. És un sistema caduc que no resol els problemes que genera. La pandèmia és el darrer avís i, sense consciència crítica d’espècie, a la propera la humanitat col·lapsarà. Els humans més que estúpids som imbècils, perquè un estúpid no n’és conscient, un imbècil fa coses que no hauria de fer i que sap que no hauria de fer». Deixant a part les imbecilitats globals, aquí en tenim exemples per donar i vendre, el més recent és l’anunciat desastre del Mar Menor. I una mica més a prop, el mal ús i la greu contaminació dels escassos recursos hídrics per químics i purins, els creixents incendis, els macro abocadors, etc. I tot i la greu situació els experts i activistes encara ens segueixen alertant de que no podem seguir «fent les coses com el cul» amb despropòsits com macroparcs eòlics i fotovoltaics, desdoblant aeroports i carreteres, circuits de motocross en espais naturals, destruint el poc que queda del nostre litoral amb més i més construccions, nous ports, massificant-lo encara més de cotxes i embarcacions que destrossen tot allò que trepitgen i ens prenen l’espai a les persones. De veritat que sabent el que ja sabem, seguirem fent les coses com el cul?.