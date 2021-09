Quan faltava poc perquè Carles Puigdemont (no) declarés la independència de Catalunya, vaig anar a casa d’un càrrec local d’Esquerra i el vaig trobar absolutament deprimit. «No hi ha res preparat; no hi ha res a punt; no s’ha fet res?», em va qüestionar. La pregunta no feia cap falta, era retòrica perquè sabia molt bé el que hi havia. O millor dit; el que no hi havia, i no feia gaire que se n’havia assabentat. Com tantes altres persones -moltes d’elles militants i responsables de partits independentistes-, el meu conegut havia confiat que almenys algunes d’aquelles estructures d’estat tan anunciades estiguessin preparades. Tenia raó. La cosa promesa, l’oasi somniat, era només un desert. La culpa no va ser de Puigdemont, ni d’Oriol Junqueras, ni de Marta Rovira, ni de la CUP. Va ser de tots ells i molts més que van vendre fum, sense que ens hagin explicat què era exactament el que pretenien. Molt probablement els interessos de cada un dels protagonistes eren diferents. Amb el temps, ERC ha fet un gir que li ha permès esgarrapar la presidència de la Generalitat -no només per mèrits propis. Ara aposta pel diàleg a curt termini i per més promeses d’oasi a llarg. Però els republicans s’han quedat sols al costat independentista i l’embat de Junts i la CUP serà infernal. Ells ho saben i ja n’han patit un tastet les darreres setmanes. I saben també que algun dia hauran de prendre una decisió valenta, sense mitges tintes, sense el refugi de la «puta i la Ramoneta». Serà aleshores quan sabrem si aquells que sempre han viscut acomplexats, primer per CiU, després pel PDeCAT i ara per Junts, s’han fet grans. Cada cop queda menys temps perquè s’esgoti el termini marcat per la CUP per revisar els pacte d’investidura i de govern. En aquell moment veurem a quina banda cau cadascú i serà especialment rellevant el que faci aquell que té el poder.