No és pressió ecologista, és sensibilitat i raó. Els tòtils, galàpats o gripaus són protegits per la seva vulnerabilitat davant del canvi climàtic. Ells, com a espècie del planeta, tenen dret a viure, i nosaltres, a facilitar-los que ho puguin fer. No costa tant! Jo solc fer zàping a la televisió i una vegada vaig aturar-me a la Sexta perquè hi feien un debat sobre les corridas de toros, arran de la notícia que a Gijón la seva alcaldessa vol suprimir-les, i ho farà, a causa del que tots sabem. A la tertúlia, un tertulià, en Rafa, que crec que és sociòleg, deia: «Sembla que rebutjar la fiesta sigui només qüestió de sensibilitat, però, no, no (diu); és de racionalitat i justícia». Doncs en el cas dels tòtils, també. És sensibilitat que avisa a la racionalitat i obre la porta a més debats. Per aquí ha de venir el respecte a tot ésser vivent. Compte també a no tirar per terra els nius de les orenetes, que també estan protegides. I algun dia pot passar que també es trobin, els que ho fan, amb una multa. Potser seria ja hora que els catalans ens agaféssim aquestes coses seriosament. Formen part de l’evolució de l’home i la dona, és clar. Si això s’aconseguís, seria un pas més per fer el món més bonic, més segur, més just, etc.