Ben aviat s’encetarà el nou període de sessions a les Corts espanyoles. A les portes d’aquesta nova etapa, Pedro Sánchez oferí el proppassat diumenge una àmplia entrevista a la directora i a un redactor del diari madrileny El País. Per cert, les nits d’Hora 25 a la Cadena Ser ja no són iguals sense Pepa Bueno, una periodista de soca-rel amb una opinió compartida per milers de persones progressistes.

El president del Govern té dos anys per a capgirar unes enquestes que en aquests moments atorguen majoria a una possible coalició entre el PP i Vox. La ultradreta pot influir en el futur d’Espanya, la qual cosa seria impensable en qualsevol país europeu de tradició democràtica. A Alemanya, per exemple, es pot obrir una nova etapa amb quatre possibles combinacions, però en cap d’elles apareix l’AfD. Ni Laschet (CDU) ni Scholz (SPD) plantegen pactes amb els ultradretans. Aquí, en canvi, Pablo Casado va amb peus de plom per tal de no trepitjar els ulls de poll del partit de Santiago Abascal, que aquests darrers dies d’estiu ha estat enredant la troca a Mèxic.

Davant d’aquesta circumstància, Pedro Sánchez sap que ha de recuperar terreny i augmentar el seu nombre d’escons si de debò vol continuar a La Moncloa. El fracàs socialista a la Comunitat de Madrid representà una forta davallada de la qual de moment no s’han recuperat malgrat la crisi de govern i l’arribada de nous ministres, molts d’ells procedents del món municipal.

El president del Govern té diferents obstacles no fàcils de superar, com són el preu del rebut de la llum, la problemàtica amb el Marroc, la renovació del CGPJ, la crisi sanitària o la taula de negociació amb Catalunya.

I en tots aquests temes no gaudeix de gaire suport entre els seus companys de viatge. Només el PNB en resta al marge i continua amb la seva política de peix al cove.

En la qüestió energètica, Unides Podem insisteix en una empresa pública, la qual cosa no comparteix el PSOE. Però aquests darrers dies el soci de govern no s’ha estalviat crítiques a la ministra Teresa Ribera. Sánchez no té més remei que fer una aposta decidida en favor de les energies renovables. El país té sol i vent, i això afavoreix aquesta política. Malgrat tot, haurà de plantar cara a unes companyies elèctriques farcides de capital forani que no volen cap mena de control.

El tema amb el Marroc sembla en vies de solució. El president de Ceuta, un gat vell com Juan Jesús Vivas, ha estat clau per a desinflamar la crisi dels menors. És un soci estratègic i el PP no ha tingut més remei que retirar totes les seves crítiques inicials, atès que la ciutat autònoma s’ha posicionat en favor del ministre Grande-Marlaska i del Govern socialista.

Pere Aragonès ha manifestat aquest estiu que abans del 2030 Catalunya celebrarà un referèndum d’autodeterminació, la qual cosa complica la taula de diàleg. En aquest sentit, Sánchez es veu obligat a empassar-se gripaus atès el pes del grup parlamentari d’ERC al Congrés de Diputats. L’oposició de ben segur aprofitarà qualsevol escletxa per lesionar els interessos de la coalició de govern.

Quant a la renovació del CGPJ, Pablo Casado ja ha dit que és impossible si no es canvia la llei. El PP ni amb Aznar ni amb Rajoy a la presidència ho va fer, però ara per rèdit electoral bloqueja els canvis necessaris a la cúpula judicial, on hi ha una majoria conservadora.

Millors perspectives per a Pedro Sánchez representen els avenços en la crisi sanitària. Ja hi ha un 70% de la població vacunada, la qual cosa situa l’estat espanyol en els estats capdavanters d’Europa. Ningú no es creia les paraules del president i d’Illa, però la realitat no es pot amagar i l’hemeroteca deixa en un ridícul espantós el líder del PP.

En definitiva, molts deures per a un PSOE en hores baixes i tots prou complicats. Veurem què passa al llarg d’aquest nou període de sessions.