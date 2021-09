L’any 2018 l’import del salari mínim interprofessional (SMI) era de 735,90 euros mensuals. Per al 2019, es va apujar un 22,3% fins a arribar a 900 euros bruts mensuals, i per a l’any 2020 es va augmentar un 5,5%, fins als 950 euros bruts mensuals.

Ara s’està discutint un augment per al 2021 d’entre l’1,26% (12 euros) i el 2% (19 euros), encara que podria ser del 0,9% (8,55 euros), tal com han augmentat les pensions.

El Banc d’Espanya es va afanyar a pronosticar que els efectes d’increments de l’SMI implicarien una destrucció d’ocupació. Un informe publicat el juny d’enguany, però, es limita a analitzar que l’augment del 22,3% de l’SMI el 2019 va provocar un creixement menor de l’ocupació entre el 0,6% i l’1,1% dels assalariats (d’uns 95.000 a uns 132.000 llocs de treball). Compte! Hi ha diferència entre pronosticar «destrucció» i «un creixement menor». De fet, els analistes són prudents i es curen en salut.

També el gener de l’any 2020 Gabriel Escarrer, president d’Exceltur, un important lobby turístic empresarial, es va manifestar contra la pujada de l’SMI perquè podria tenir conseqüències nefastes per al sector turístic.

Doncs bé, a l’esmentat estudi del Banc d’Espanya hi ha un annex titulat «Algunas reflexiones a partir de datos de la hostelería» que utilitza una metodologia innovadora per mesurar l’impacte dels augments de l’SMI en els grups 55 i 56 de la CNAE-2009 (serveis d’allotjament, de menjar i de begudes).

En aquest apartat s’explica que: «A lo largo de 2019, el grupo de trabajadores con salarios cercanos a los mínimos del convenio colectivo trabajó (...) un 4 % más que los afectados por la subida del SMI (...)». Segons la hipòtesi dels analistes, un 10% de treballadors cobraven per dessota l’SMI, la qual cosa significa que l’impacte de la pujada afectaria un 0,4% dels treballadors de l’hostaleria. És un percentatge inferior pel que fa al total d’assalariats (del 0,6% i l’1,1%). És més el soroll que les nous. Curiós, no?

Per tant, l’impacte d’un augment de l’SMI en el nombre d’ocupats no és significatiu per més que els oracles del neoliberalisme anunciïn que repercutirà en els preus dels béns i serveis a conseqüència de l’augment dels costos laborals. Per contra, el més probable és que, si augmenta l’SMI, el consum de les persones més desfavorides s’incrementi impulsant la producció i, alhora, l’ocupació.

En resum, s’ha d’incrementar l’SMI fins a assolir un import que arribi a cobrir les necessitats indispensables per a la subsistència i la reproducció, que tingui en compte les conquestes històriques dels treballadors en millores de les condicions de treball i que les oscil·lacions de l’oferta i la demanda no dictin el camí a seguir en la lluita contra la desigualtat social.