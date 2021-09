El teletreball no consisteix únicament a quedar-se a casa responent correus electrònics, atenent trucades telefòniques o assistint a reunions virtuals. Com han comprovat milions d’individus de tot el món durant la pandèmia del coronavirus, es necessita una bona connexió a internet i dispositius adequats per comunicar-se amb caps, companys, proveïdors o clients. Una de les variants més habituals d’aquesta pràctica s’ha aplicat a l’ensenyament, amb els estudiants, la plantilla d’administració i serveis i fins i tot el professorat exercint les seves tasques sense haver d’anar a les aules, els laboratoris o les biblioteques. Aquesta modalitat, inaugurada a gran escala durant el confinament, continua vigent en l’actualitat, ja que redueix el volum de viatges, contactes físics, etc. que cal realitzar. I accentua la dependència de sistemes tecnològics que, en el passat, eren secundaris o, simplement, ornamentals. Sigui com sigui, es demostra que el suport digital, en ocasions com aquestes, és gairebé, gairebé l’únic. Per aquesta raó, les pantalles dels smartphones, tauletes i ordinadors han cobrat una rellevància social que mai abans havien tingut. Els aparells digitals i el teletreball, que tant han ajudat a conservar milions de llocs de treball, han exposat públicament els ciutadans comuns. Però pitjor hauria estat enfrontar-se al desastre sense aquests recursos.