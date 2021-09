Cito Josep Pla com una persona extraordinària per ser el millor prosista català del segle XX. Va tenir enemics obcecats per raons polítiques que el menystenien pel seu passat confús i no el volgueren entendre com a escriptor. No obstant això, gaudí d’admiradors, que centraven l’interès en la seva obra.

Acostumava a encapçalar la frase «Jo no soc ningú per donar-te consells» i a continuació em queia un consell: «Si et dediques a la literatura, no cometis l’error d’escriure sobre persones admirables, perquè mai ningú estarà content; els que no has triat s’enfadaran i els que has escollit també perquè consideraran que no els has elogiat prou o que has lloat més un altre amb menys categoria. No t’emboliquis mai parlant de gent concreta, pots crear personatges de ficció o arguments imaginaris, però no confrontis persones perquè mai ho faràs al seu gust».

La lectura dels seus llibres i la relació personal justifica la meva gran admiració.

Amb Emilio Lledó, quan exercia de catedràtic a la Universitat de Barcelona, ens inventàrem una nova assignatura tan apassionant com indefinida, Filosofia del lenguaje, en la qual analitzàvem els hexàmetres de Parmènides, un diàleg de Plató, com els eslògans publicitaris o els discursos d’en Franco. M’impressionà la seva bonhomia i l’exposició clara dels grans filòsofs, especialment, dos tinguts per foscos, com Heràclit d’Efes i Kant.

La seva senzillesa era admirable i actuava com un amic quan ens acompanyava a beure vins a les tasques del Barri Gòtic de Barcelona. Em deia que no deixés mai d’escriure, em veia com un poeta. Vaig enviar-li un article i ell em va fer arribar el seu últim llibre, me’l dedicà amb una frase escrita en grec clàssic.

En Martí Fradera era un home molt llest, que fins als quaranta anys no aprengué a llegir. No el van escolaritzar i a deu anys vivia en una cabana en un prat del Montseny tenint cura d’un ramat de vaques. Els dissabtes es reunia amb la família. No sabia res de filosofia, però tenia una cosmovisió de la realitat semblant a la dels físics del segle VI aC. Sabia com en Thales que l’aigua podia ser l’origen de tot, un bé necessari per vivificar la natura. No va poder treballar en cap indústria perquè el cel era el seu sostre i com altres companys va haver de retornar a l’espai natural.

Imitava el cant dels ocells i coneixia els senyals de les bèsties del bosc. Em sorprenien les seves observacions sobre els arbres, els rius i també les persones. Com que jo feia classes de Ciències Socials, li explicava costums entre les comunitats primitives i ell sempre em feia comentaris eixerits.

La Núria Terés és la persona més honesta i sincera que he conegut. La més íntegra moralment. Nascuda a Barcelona el 1962, va viure i morir, més que a Girona, a Santa Eugènia de Ter. Durant dos mandats va ser regidora de l’Ajuntament de Girona per IVC-EUiA. Sempre una decidida activista dels drets humans, del moviment feminista i de la interculturalitat. Companya de l’Albert Quintana, que fa poc ens ha vingut a veure i hem xerrat una bona estona. Cada dia publico al Facebook un conte i ella, abans de posar-se malalta, me’l comentava i en parlàvem; alguna vegada li demanava que em cités una paraula i jo li escriuria un relat. Tanmateix, hi ha la promesa d’una conversa entre els dos que mai s’ha pogut realitzar per la seva mort sobtada el 2016.

En Quim (no escric el cognom perquè va finir de forma tràgica) era un catedràtic de matemàtiques que en les oposicions va quedar el número u i a molta distància del segon. Un matemàtic em va explicar que va deixar a tothom bocabadat en la resolució ràpida d’un exercici difícil d’aritmètica, mentre que els altres d’opositors van tardar molt de temps. Tots coneixien el seu prestigi i va explicar que era molt senzill, es tractava de combinar dues propostes essencials; la resta tot era fullaraca entorpir i no servia de res.

Jo era el director de l’institut i en Quim despistat era el meu gran problema, pel seu demble heterodox, que tant es presentava a fer classes un dia de festa com al matí arribava tard. Això no obstant, es podia passar una tarda explicant matemàtiques i tots els alumnes entusiasmats, mai cap retret per part dels estudiants encara que s’adormís al matí; en canvi, sí que rebia queixes dels ensenyants, que no li perdonaven la informalitat.

No era un catedràtic convencional, anava desmanegat i amb un cotxe atrotinat. Semblava l’Ignatius, el protagonista de la Conjura de los Necios d’en J.Kennedy. Ell i jo ens relacionàrem molt perquè mentre buscava allotjament va dormir tres setmanes a casa, cosa que propicià llargues converses sobre temes molt diversos amb base científica.

Havia fet alguna xerrada l’any 1980 de com ensenyar les matemàtiques; la seva teoria no era compresa i fou contestada per molts mestres que no entenien la calculadora, l’estri que servia per fer les quatre operacions aritmètiques i per no perdre el temps; els mestres s’havien de limitar a ensenyar què és sumar, restar, dividir, multiplicar. Tot el que estava superat per la nova matemàtica havia de ser eliminat de l’escola. En Quim suportava malament les objeccions típiques de l’escola refractària als canvis.

Va dissenyar un ordinador per a la indústria del suro i li sortí l’oportunitat de treballar en una empresa, però no es veié capaç de fitxar cada dia, malgrat el temptador salari.

És el matemàtic més brillant que he conegut; la mala sort d’haver nascut aquí i no als Estats Units, on entendrien la seva excentricitat. No se sentia còmode dins la seva pròpia pell, una espècie d’extraterrestre en un planeta equivocat; mantenia una relació hostil amb la realitat i vivia apartat, reclòs en el seu món, i aquesta va ser la raó per la qual va deixar voluntàriament de viure.