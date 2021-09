Potser és una percepció, però semblaria com si fruit d’un encadenament de fets, estigués emergint un «Carpe Diem» generalitzat, o sigui un «viure el moment», pel que pugui passar demà, demà passat o el mes vinent (l’any vinent és molt llunyà...).

També pot ser que aquest Carpe Diem estigui alimentat per l’anomenat síndrome d’Earlick (com la successió d’imponderables als quals he de fer front o digerir, es donen tan ràpids, i em provoquen tanta impotència i ansietat, prefereixo desconnectar, no voler saber res i que passi el que hagi de passar). Òbviament, si tothom fes això, el que hagi de passar, passarà i més ràpidament encara. Però així estan les coses...

Sigui com sigui, aquest 2021 apunta maneres, i albira símptoma de moviments tectònics. Potser la part més visible d’aquest malestar serien la proliferació dels botellots per tota la geografia catalana. Certament es podrà dir que això involucra més els joves, és estiu i és fruit del tancament de l’oci nocturn. Però potser hi ha més remor de fons, doncs durant el dia els no tan joves i alguns adults no es queden enrere: aquest estiu marcarà un abans i després en el negoci dels vaixells a Catalunya. De compra i de lloguer. Les noves matriculacions han augmentat un 83% i el lloguer de vaixells i motos aquàtiques és espectacular. Hi ha hagut dies a la Costa Brava que no es podien trobar vaixells per llogar. La fugida cap al mar (o cap endavant...) abarloant o no..., amb bombolles afins, han esgotat existències.

I amb respecte a les motos aquàtiques, ha sigut l’any on s’han trencat totes les barreres i tabús (soroll, preus!, contaminació, res: Carpe Diem!).

Aquest any, s’està donant també un fenomen poc estudiat pels epidemiòlegs, tots molt entretinguts amb la dita covid-19, que dona molt de sí, i pel que sembla volen que doni molt de si. Em refereixo als decomissos de marihuana. El nivell de diligència policial i mediàtica que hi està havent, a tot Catalunya almenys, amb els decomissos diaris de plantacions per arreu, fa pensar, o bé que Catalunya està plena de màfies o bé quina és la raó per la qual hem d’estar cada dia esmorzant decomissos de marihuana, com si això fos Colòmbia... Crear alarma? Criminalitzar la marihuana? I l’alcohol? I el tabac?

Que hi ha gent que consumeix està clar, que hi ha un mercat, com sempre hi ha hagut està clar, que aquest mercat ha crescut amb la famosa pandèmia, també, ara bé, d’això a pensar que màfies russes, romaneses, albaneses, xineses o kosovars es passegen per Catalunya n’hi ha un tros. I si és veritat, s’hauria de dir clarament, amb llum i taquígrafs al Parlament i advertint a la població! I els partits polítics, què diuen?

En canvi, i l’epidemiologia ambiental que es deuria està implementant atès que proliferen variables i vectors tropicals fruit de les temperatures mínimes nocturnes, que ja han deixat de ser tropicals, per passar a tòrrides? Òbviament això té un correlat amb més ganes de sortir a l’exterior a les grans ciutats, per més toc de queda que hi hagi... Carpe Diem! La bomba de rellotgeria epidemiològica de les nits tropicals, l’està estudiant algú? Mosquits, mosques, insectes, paparres, polls, puces, rates, escarabats, etc. i en general les plagues invasores que proliferen cada vegada més, no haurien de ser objecte d’alarma social?

Molt probablement la raó de fons de molts dels símptomes que apuntem sigui el portar ja més d’un any i mig, amb aquesta pandèmia inacabable, del qual el seu origen segueix sent desconegut, el seu tractament científic molt contradictori i els grans interessos econòmics i polítics que hi ha al darrere les vacunes, per més que un no sigui «negacionista», més que evidents. Cada vegada hi ha més gent que sospita, d’una manera sentida, però no manifestada, que això s’allargarà indefinidament, fins que els poders fàctics que dominen el món i tenen poder sobre les Big Pharma (les grans farmacèutiques) i les Big Tech (les grans tecnològiques), diguin prou. Però no per la immunitat de grup. Potser cal recordar, que unes estan guanyant xifres astronòmiques amb les vacunes i les altres xifres més astronòmiques encara amb les restriccions, ja que obliguen la població a estar orientats a internet, consumir digital, comprar per internet, etc. Si mesos enrere la xifra conjunta de guanys era de 500.000 milions de dòlars, mentre el món perdia per la pandèmia de l’ordre de 2 a 4 bilions de dòlars, que deu estar succeint avui?

Però estan passant més coses, just també aquest any, la successió de fets i notícies sobre l’emergència climàtica (incendis, inundacions, etc), coincidint amb el darrer informe de l’IPCC de Nacions Unides, han tornat a posar sobre la taula, a vegades de forma sensacionalista i poc afortunada (o potser es tracta d’això) el que se’ns ve a sobre si no es prenen mesures dràstiques. Que fins i tot es deixi caure, com qui fa un pa amb tomàquet, que encara que es prenguin mesures dràstiques, el canvi climàtic és irreversible, és d’una irresponsabilitat que només pot tenir un nom, provocar també un efecte pervers: si és irreversible, per què ens hem de preocupar? Carpe Diem!

Les contradiccions s’acumulen i les costures socials comencen a trencar-se. Hi haurà Constitució, Lleis i normatives, però «el contracte social» entre ciutadania i institucions, i fins i tot entre la mateixa ciutadania ja no funciona. L’individualisme insolidari i generacional prolifera per arreu i s’estén com la pólvora...

Però tornem a la crisi climàtica i per extensió, l’ambiental. Fruit de les mesures que s’haurien de prendre i no s’estan prenent per reduir emissions de CO2, s’està incubant un malestar que encara no sabem per on emergirà, però que tard o d’hora començarà a provocar polarització entre els creixents escèptics que practiquen el Carpe Diem, els que s’apunten al «NIMBY» (no al costat de casa meva) i sectors creixentment radicalitzats, atès que no s’estan prenent mesures serioses, doncs serien impopulars.

Conclusió. No ens queixem tan pels botellots i la marihuana, les aglomeracions i l’incivisme, les motos aquàtiques o els patinets elèctrics, doncs són vies de «soltar vapor», que d’altre manera tindrien una expressió social i política que ja ens agradaria saber com serien rebudes pels qui ara «criden» tant. I que no es queixin les institucions, del Carpe Diem, doncs gràcies aquest, poden seguir fent càlculs electorals sense preocupacions, fins les properes eleccions. Però tot va molt ràpid avui dia i molt ens temem que passaran moltes coses abans de les properes eleccions (municipals). Moltes... Estem davant de moviments tectònics socials i d’una emergència climàtica que no ens estem prenent tan seriosament, ni de lluny, com la famosa «pandèmia». Per cert, i el preu de la llum? Quin preu? Carpe Diem!