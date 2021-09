Creia sincerament que vivíem en una època en què havíem deixat lluny les supersticions. Hi havia una època que la ciència no podia investigar les epidèmies i l’església adduïa que si ens les enviava deu, els científics, metges, etc., no eren ningú per impedir-les. Hi havia en aquells dies tota mena de «remeis» estrambòtics. Resulta, però, que ara estem a les mateixes. Hi ha gent, molta gent, que no es vol vacunar. Els arguments són totalment ximples. Però, i amb això també m’he equivocat, creia que seria gent seguidors de Trump o Vox, per entendre’ns. I resulta que no, en conec alguns que són gent d’esquerres. Ho trobo al·lucinant.

A Catalunya per ser liberal ha calgut ser d’esquerres i anticlerical. A Anglaterra hom pot trobar gent de dretes i liberal, aquí no. Seria molt llarg d’explicar. Bé, ser liberal vol dir que no acceptes que l’estat, les esglésies o la maçoneria et digui com has de viure. Els ciutadans emancipats hem de tenir el dret de trobar en les decisions de la vida el nostre camí a la felicitat. Per tant, en darrera instància, si ens volem suïcidar hi tenim tot el dret. Han quedat enrere els cementiris per ateus, maçons, protestants i suïcides segregats dels cementiris municipals. No es va arrelar aquesta problema fins a 1980.

Ara bé, hi ha molts liberals de pega que apel·len ara a pretesos principis liberals que en realitat no ho són.

No és liberal no voler-se vacunar quan es viu en comunitat. Si un no es vol vacunar i se’n va a viure sol en un bosc, sense relacionar-se amb ningú per a res de res, sí. Però si es relaciona amb gent no hi té dret. No hi ha dret a suïcidar els altres. Això no és ser liberal, això es ser egoista i insolidari. Un que no es vacuna pot contaminar gent de salut delicada i matar-los. Realment, es pot treballar en un hospital, en un CAP o en una residència d’avis i no voler vacunar-se? Ens hem tornat tots bojos?

I davant d’això què fem? Crec que la solució que anem perdent, amics, no és la solució. La solució és també col·lectiva. Cal implantar el carnet de vacunat per entrar a botigues, bars, restaurants i transports col·lectius. I fora problemes.

He pres per raons personals mesures molt dràstiques per intentar protegir gent amb salut delicada i resulta que al voltant hi ha gent vacunada que pretenen actuar com si ja no hi hagués virus.

No acabo d’entendre en què pensen persones que en general tenen comportaments cívics i responsables. És culpa de la postmodernitat, es igual l’opinió d’un científic que la d’un imbècil que parla del que no sap. Si un dia veieu que he fet un escrit sobre la física quàntica, si us plau, truqueu al director i crideu-li l’alto. Senyor Josep Maria Argimón, proposi al president Pere Aragonés el carnet de vacunes ja!