Torna setembre i s'ha instal·lat a Torroella, com l'any passat, el Circ Històric Raluy, amb tota la carpa envoltada de les furgonetes dels que hi treballen i que ocupa tot en conjunt un bon espai. Durant deu dies aquest circ tradicional amb llarga història ofereix un espectacle per a totes les edats, però sobretot per a aquells que creuen en la màgia i l'espectacle tradicional del circ.