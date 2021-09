A tots ens agrada presumir de ciutat. Rebre amics de fora i descobrir-los els racons de la Girona de postal, però sobretot d’aquella menys coneguda. Però ja fa molts mesos que arrosseguem problemes que a alguns ens fan pujar els colors a la cara cada vegada que vols mostrar la ciutat a qui et visita. La sensació que Girona bruteja s’incrementa en tornar-hi després d’unes setmanes de vacances i d’haver visitat ciutats on sembla que ningú té el valor de llençar un paper a terra.

En els quinze minuts a peu que tinc des de casa fins a la feina -un recorregut que passa per la Girona més turística- em topo amb una creixent acumulació de cagarades de colom al costat d’una de les escales més fotografiades de la ciutat, no hi ha dia que no hagi d’esquivar tifes de gos que els propietaris de l’animal no recullen, o que no trobi pel terra ampolles de plàstic i llaunes de beguda, xiclets enganxats al paviment i alguna mascareta quirúrgica que voleia.

Més enllà de la iniciativa política i dels recursos destinats per a cada municipi a la neteja, hi ha factors com el clima (allà on plou sovint els carrers són més nets) o el civisme de la ciutadania que expliquen l’aspecte de l’espai públic. A casa nostra, sembla que cap dels condicionants ajuda a tenir la ciutat neta.