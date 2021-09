Hem passat anys -diria que dècades- queixant-nos que «l’Estat» no inverteix a Catalunya. Per queixar-nos ens podem queixar de tot, en som especialistes, però en alguns temes podem tenir raons sòlides per fer-ho i en altres no. Pel que fa a les infraestructures, la balança es decanta a favor de la plorera, malgrat que també hi ha arguments de contrapès. És evident que el projecte d’ampliació de l’aeroport del Prat que de retruc també podria -sembla que encara pot- beneficiar Girona, és molt complex tècnicament, especialment pel que implica a l’afectació a l’àrea natural de la Ricarda i al model econòmic i social de futur. No sé si és necessari executar el projecte, ni sé dels valors mediambientals de la zona, ni fins a on ha de créixer l’aeroport de Barcelona. El que sé és que fa molts anys que els dirigents polítics de Catalunya lamenten que el ministeri i Aena hagin fet una aposta per l’aeroport de Madrid en «detriment» del de Barcelona, diuen, i que quan finalment sembla que la intenció és potenciar El Prat, les discussions i les criaturades internes fan que l’altra part decideixi llençar la tovallola. Dubto que el govern espanyol estigués esperant la manca de seriositat de l’executiu català per fer-se enrere. El que ha passat -i això ja s’hauria d’haver previst- és que aquí no sabem decidir les coses importants i juguem a acontentar a tothom per acabar aconseguint enfadar a tots els implicats. El Prat, la Ricarda i el model econòmic són només l’últim exemple. L’última víctima de la plorera. I en vindran moltes més.