La primera gran riuada ben documentada de Catalunya es produí entre el 30 d’agost i el 13 de setembre de l’any 878, a la vall de la Tet, a l’alt Conflent, regnant Luís II el Tartamut i essent Miró I comte de Conflent i Cerdanya. Els pobles d’Estoer i Clerà, en estar situats en llocs elevats, no patiren les conseqüències devastadores de la terrible riuada. En canvi, el monestir benedictí d’Eixalada, bastit el 840 en els baixos del congost fou destruït totalment i arrossegat per la fúria de l’aigua. El monjo Protasi va construir un nou monestir quinze quilòmetres més amunt, a Cuixà, en un indret més segur no inundable. Davant la perspectiva de futur immediat que la natura desfermada en presenta, potser seria bo recuperar el bon criteri dels nostres avantpassats que sabien molt bé que el riu no perdona.

Fa uns dies, vaig escriure una carta publicada al seu diari, titulada 25 tòtils, referent al problema d’aquests amfibis i un pagès. Vaig llegint que alguns col·lectius no hi estan massa d’acord en el fet de prioritzar el pagès davant d’un rèptil. La discussió no és aquesta. D’entrada, soc veterinari i l’any 1976, vaig ser dels primers a criar ramaderia ecològica i com que el mercat de llavors, no els interessava aquella carn, vaig haver d’obrir una petita xarxa comercial perquè gent que estima el natural ho pogués gaudir. Per tant, sé de què parlo. Ara, ja sé que vivim uns temps que són complicats i el futur és incert. Però per a qui?... Per vostè que quan va a comprar ha de pagar més per un producte més ecològic i no pot? Pel pagès que ha de produir perdent-hi molts diners? Què m’importa a mi viure un món celestial si no el puc gaudir? Ja sé que exagero, però val la pena pensar en els humans abans que en altres espècies, malgrat que és evident que tots som vitals! Per exemple: vostè a la nit, obre el llum? Doncs ha de saber que fa molts anys varen inundar terrenys molt fèrtils i ecològics perquè ara podem viure la nit sense espelmes. Siguem coherents, si us plau.

Quanta raó té el Sr. Joaquim Nadal quan parla de la falta d’acció de les administracions en el dia a dia que de fet és el que més interessa a la gent. Ja sé que no ha volgut referir se a cap lloc concret però vostè sap que tot això es podria aplicar a la nostra ciutat, Girona. Mai havia estat tan abandonada, bruta, deixada com ara... en tots els sentits... Vostè si que va ser un alcalde per a la ciutat, vostè si que té sentit del deure amb la ciutadania el servidor públic. Vostè si que va millorar la ciutat. Necessitem gent com vostè a la política, si Joe Biden hi és, també vostè podria tornar. Estic convençuda que tindria el suport de gran part dels ciutadans de la nostra ciutat que any rere any veuen com la Immortal està entrant en una decadència que només es podria aturar amb un consistori amb una certa sensibilitat i empatia envers a Girona i els seus ciutadans.