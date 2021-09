A Joe Biden li han caigut vint anys a sobre, els mateixos que han transcorregut des d’un 11-S que celebrarà l’aniversari amb la bandera blanca dels talibans, rematada per la seva llegenda en negre. I podria ser pitjor, si onegés la bandera negra amb llegenda blanca d’Isis. El vintè aniversari de l’atemptat més reproduït de la història serà presidit a Kabul pels padrins dels terroristes. Ja que Washington no va saber preveure ni aturar l’operació d’Al-Qaeda, podria haver-se estalviat almenys el castell de focs artificials retransmès per la CNN des de sòl afganès, la tardor de 2001.

Per si dubta vostè de la vigència dels seus coneixements sobre l’11-S, un petit test haurà d’ajudar-lo a refrescar la memòria:

Quants avions (més o menys un) van participar en els atemptats?

És possible que s’enlairessin aquell 11-S més avions amb terroristes que no van efectuar el segrest planejat? (Pista: sí, segons l’informe definitiu del Congrés nord-americà).

Quants terroristes (més o menys cinc) viatjaven en els avions?

És possible que viatgessin més terroristes dels identificats, i que mai han aflorat? (Pista: sí, vegeu la mateixa font anterior).

Quants terroristes de l’11-S procedien de l’Afganistan? (Pista: entre zero i cap).

Quants terroristes eren de nacionalitat saudita, com el seu patró Bin Laden? (Pista: entre 14 i 16, el vuitanta per cent).

En quina ciutat costanera europea es van gestar els atemptats?

Per què Bush va bombardejar l’Afganistan, en lloc de carregar contra Hamburg, Aràbia Saudita o Pakistan? (Pista: la pregunta dona per fet que el llavors president era capaç de distingir a l’Afganistan del Pakistan, o l’Iraq de l’Iran).

El Rudy Giuliani que avui exerceix de bufó de Trump és el mateix personatge proclamat «alcalde d’Amèrica» entre les ruïnes de l’11-S? (Pista: l’alcohol fa estralls).

Els talibans desitjaven fa vint anys que Bin Laden ataqués els Estats Units en ple cor de Nova York?

Per què va trair llavors Bin Laden l’hospitalitat dels seus amfitrions afganesos? (Pista: Al-Qaeda pretenia arrossegar Washington a l’ingovernable vesper afganès, missió complerta).

Quin era l’objectiu de l’únic avió que no va culminar el seu propòsit, en estavellar-se als camps de Pennsilvània? (Pista: amb tota probabilitat, el mateix elegit pels manifestants pro-Trump, perquè no tenia sentit bombardejar la casa del banal Bush).

La cúpula d’Al-Qaeda era reticent als atemptats de Nova York? (Pista: les organitzacions tendeixen a ser porugues i conservadores).

Bin Laden va seleccionar personalment els objectius de l’11-S? (Pista: coneix algun altre membre rellevant d’Al-Qaeda?)

Per què es va negar Bin Laden al fet que un dels objectius dels avions fos una central nuclear, segons pretenien els radicals del seu entorn? (Pista: fins el terror admet una gradació moral, o això es desprèn en extreure de Baudrillard que el Mal se sap i el Bé no se sap, si hem llegit bé).

Els talibans haguessin lliurat Bin Laden per evitar el seu desallotjament de Kabul el 2001, avui revertit? (Pista: aposti al fet que sí).

Estats Units va demanar a Egipte material genètic del pres Mohamed Al-Zawahiri per fer una verificació sobre el seu germà Ayman Al-Zawahiri, successor de Bin Laden a la cúpula d’Al-Qaeda? (Pista: la resposta dels serveis secrets egipcis va ser «voleu que us enviem un braç?»).

Quin és el descobriment més important de l’amagatall pakistanès on va ser executat Bin Laden? (Pista: la solitud és la millor amiga dels vídeos pornogràfics).

Quina és la millor pel·lícula sobre l’11-S i voltants? (Pista: totes són detestables, llevat d’United 93 de Paul Greengrass).

Per què els nord-americans odien les pel·lícules sobre l’11-S? (Pista: consulti el seu psiquiatre).

L’11-S supera en víctimes l’11-M? (Pista: recordeu la proporció demogràfica entre els Estats Units i Espanya per emportar-vos una sorpresa).

Els nord-americans van deixar de volar en les setmanes posteriors a l’11-S? (Pista: la deserció cap a l’asfalt va provocar un increment dels morts a la carretera equivalent a un altre 11-S).

Quants morts (més o menys mil) va provocar l’11-S?

L’últim interrogant atresora la dificultat màxima del qüestionari. Ningú ha memoritzat les víctimes mortals a Manhattan i al Pentàgon, perquè es va convertir en una dada secundària davant del camp gravitacional de les torres caigudes. Cada ciutadà occidental va perdre uns mesos de vida per la humiliació col·lectiva, així que el total equival a la mort de milions de persones. I si insisteix a concretar una dada, tres mil cadàvers.

Al·là va ser King Kong un 11-S de 2001. Només els negacionistes més contumaços es van plantar davant la subsegüent i estèril invasió de l’Afganistan. Els esdeveniments de l’últim mes demostren que els Estats Units mai no s’han recuperat d’aquella sagnant burla en camp propi. Al-Qaeda va encarnar Satanàs fins a l’arribada d’Isis, que acusava els seus predecessors d’anar amb falòrnies. I així successivament.