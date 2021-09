No és el mateix viure a seques que viure per explicar-ho. Llegeixin atentament aquest vers de Louise Glück:

«Vaig viure per veure com et desfeies de mi».

Brutal, no? Li ha faltat afegir. «I per explicar-ho», que és al que ens dediquem els escriptors, a explicar-ho, i això és el que va fer per tant Antonio Lucas: enrolar-se com a observador en un pesquer que pescava a Gran Sol per veure com es desfeia de si mateix (i per relatar-ho). El resultat va ser un conjunt de reportatges apareguts en el seu periòdic fa dos o tres anys (una obra mestra) i que ara ha transsubstanciat en una excel·lent novel·la titulada Buena mar. Els cristians diuen transsubstanciació al misteri pel qual el pa i el vi es transformen en el cos i en la sang de Jesús per mitjà de la paraula del sacerdot. Ve bé aquest terme als recursos literaris per mitjà dels quals un conjunt de signes impresos en un paper es transforma, per al lector, en realitat mental pura i dura.

Els que millor coneixen aquest procés miraculós són els poetes, i Antonio Lucas ho és. Per aquest motiu la lectura de Buena mar obliga el lector a embarcar-se en el mateix vaixell d’arrossegament gallec en què ell es va fer a la mar i l’obliga a baixar per la caixa estreta d’una escala humida cap al camarot, per dir-ho d’alguna manera, que el personatge de la novel·la hauria d’ocupar durant el temps de la travessa. Més encara: l’obliga a pujar de tant en tant a coberta per respirar l’aire amarat en salnitre i observar l’horitzó tempestuós des d’una memòria confusa pel vertigen físic i la torbació emocional.

Poques vegades va ser tan cert que llegir amb passió una novel·la equival a reescriure-la. És el que vaig fer jo durant les hores que vaig viure dins seu: reescriure línia a línia. Meves són les imatges sobre la «matinada immòbil» o sobre l’«estrèpit desaforat de metalls i fustes constant, tossut», de la nau. Jo m’he marejat, he vomitat, he assistit a l’evisceració dels enormes peixos per veure després caure els seus cossos a la bodega humida en la qual es conservarien fins a la seva arribada a port.

He assistit, en fi, a tots els moviments exteriors, objectivables, donats, però també al naufragi intern del protagonista perquè m’he transsubstanciat en ell. He estat ell i he sobreviscut a una experiència lectora que necessitava referir.