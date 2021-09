És un fet que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) porta mil dies en funcions perquè el PSOE i Podem no entenen que per a la seva renovació cal abandonar pretensions de control sectari i arribar a un acord sensat, que no suposi una imposició per al Partit Popular. Pedro Sánchez es nega a acceptar les recomanacions de la Unió Europea, que demana que una part substancial del CGPJ sigui escollida pels mateixos jutges, com a forma de despolititzar la Justícia. Aquest model de renovació suposaria un pas endavant en la garantia de la independència judicial, cosa que sembla no interessar al Govern de coalició, ancorat en el mantra, en un greu prejudici, que els jutges espanyols són, per naturalesa, conservadors.