Com a noi de disset anys puc comprovar que nosaltres, els joves, tenim lliure accés a qualsevol classe de droga ja des que disposem del primer mòbil, per exemple. El consum és present mentre caminem pel carrer, d’ençà que comencem a sortir a la nit, en coneguts o a les xarxes socials. És impossible la plena ignorància dels psicòtrops perquè se’ns presenten algun cop a la nostra vida, vulguem o no. Sabem que poden fer mal i són addictives, però no coneixem les conseqüències irreversibles en un cervell jove i no prou desenvolupat.

Enguany he tingut l’oportunitat de conèixer persones diagnosticades d’esquizofrènia per consum de drogues. És una malaltia àrdua, crònica i difícil de tractar. He buscat informació sobre la relació entre malaltia i consum, i he vist que és més freqüent del que ens pensem. Els joves podem estar a un pas de perdre per sempre més la salut mental. És imprescindible educar els adolescents referent al tema i conversar-ne a taula amb la família, per desemmascarar el tabú i conèixer uns riscos reals. Prenem consciència i parlem-ne més.