Aquesta setmana s’ha celebrat la setmana de la mobilitat. Aprofitant l’excusa s’han organitzat diferents actes en una via molt important de la nostra ciutat, carrer Francesc Macià. Sis dies de tancament total des de l’avinguda dels Països Catalans fins al carrer Major, això ha produït molts problemes als veïns i, en conseqüència, a tots els comerços de la zona i voltants de l’esmentat carrer, essent les pèrdues econòmiques molt importants per al col·lectiu dels comerciants.

Diu, per part de la regidora de viabilitat, que tots estaven avisats i jo li dic que això és mentida ja que van ser notificats el dia anterior a la tarda amb uns petits cartells anunciant els actes. Al dia següent, a les 8 del matí ja estava el carrer bloquejat. Hi ha organitzacions de comerciants que no han estat comunicats ni avisats com la Federació Unió d’Empresaris de Salt, que aglutina més de 70 comerços del municipi, per poder comunicar als seus associats aquesta situació, per la qual cosa entenem que aquest era l’interès, no dir res i a veure què passa.

Jo pregunto qui es fa responsable de les pèrdues econòmiques produïdes pel tancament del carrer, la regidora de viabilitat i l’ajuntament, o ens diran que és culpa d’Europa per la setmana de la viabilitat?

Al balcó del nostre Ajuntament hi ha una paraula que tots compartim «Llibertat» i jo dic llibertat per dialogar, llibertat per informar, llibertat per decidir i no per imposar.