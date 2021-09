S’ha anunciat que el govern apujarà l’SMI. La patronal ha posat el crit al cel i el governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos també. De fet el Banc d’Espanya va fer un «estudi» sobre l’anterior impacte de l’augment de l’SMI i va afirmar sense vergonya que s’havien perdut 150.000 llocs de treball. Això sí, van tenir la barra de fer-ho en plena pandèmia de la COVID. Tothom sap que un estudi d’aquestes característiques en una situació econòmica normal ja és complicat. Hi ha tants factors en joc que plantejar estudis de l’estil «què hagués passat si...?» no té cap sentit ni credibilitat. Però fer-ho en plena pandèmia és ja totalment fake. Diríem que el Banc d’Espanya es comporta com si fos un tuitaire boig qualsevol. Té la mateixa credibilitat. Ara el governador del Banc d’Espanya Pablo Hernández de Cos s’ha escudat en argumentacions «patilleres». Vaig a mirar la notícia exacta: estan en contra que s’augmenti l’SMI en 15 euros al mes! 15 euros! Ara 1.500.000 persones passaran de cobrar 950 euros a 965. No m’ho puc creure!

Fem un càlcul ràpid, 15 euros al mes per 14 pagues són 210 euros l’any d’augment de sou anual.

Vaig a explicar-vos, com pagaria jo aquest augment de sou. El lògic seria augmentant els impostos als rics. Però com que no volen, tinc una altra solució. Investigo què li paguem entre tots al presumpte senyor Hernandez de Cos. Resulta que li paguem 217.000 euros de sou anuals. Només acomiadant a aquest lacai de la pitjor patronal aconseguiríem que 1.387 persones tinguin el sou augmentat. I com aconseguim pagar la resta? L’altre presumpte senyor Antonio Garamendi president de la CEOE que ha posat el crit al cel és el representant de la patronal i entre ells els bancs. Com que tampoc volen tornar els diners que els vam deixar, ni pagar impostos proposo que acomiadem als 163 banquers que guanyen més d’un milió l’any. En total 163 presumptes humans cobren 375 milions d’euros. Amb això podem augmentar l’SMI a 1.785.714 persones. És a dir encara ens sobrarien 285.000 persones, o sigui més marge per augmentar l’SMI.

A Alemanya l’SMI és de 1.600, a França de 1.500 i aquí de 965. Diuen els empresaris que amb aquest SMI no poden fer negoci. Potser és que són inútils? Potser és que són incompetents?

Quins temps aquells on la dreta era catòlica i almenys tenia una mica de mala consciència. Ara no, ara són descarnadament inhumans. És el capitalisme sense rostre humà. Aquesta gent cada dia per sopar es gasta en una ampolla de vi més que l’augment anual de l’SMI d’una persona. Això sí, pagant tu i jo. No els cau la cara de vergonya? Com deia Josep Fontana des dels anys setanta ens han perdut la por. Amb el que estem veient i patint quanta raó tenia Bertolt Brecht quan escrivia «el comunisme és el terme mig».