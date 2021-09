L’exposició «1000 anys de ceràmica catalana. Celebrant els 40 anys de l’Associació Catalana de Ceràmica» a la Fundació Mascort mostra quasi 300 peces d’entitats diferents. La celebració del 2020 s’ha traslladat al 2021. Ordenada cronològicament però sobretot per tècniques i ús de cada peça, l’exposició ocupa els dos pisos de la Casa Galibern de Torroella de Montgrí.

A la visita guiada a càrrec de Josep A. Cerdà, co-comissari de la mostra, ens va fer conèixer diferents tipus de ceràmica amb trossos trencats de peces diverses, per a després poder apreciar les diferències entre pisa i terrissa o bé amb la peça que estava pintada per imitar la porcellana o la porcellana mateixa. Després vam recórrer les diferents sales entenent millor cadascuna de les peces exposades. Una mostra que mereix una visita per aquells que els agrada la ceràmica o que volen conèixer la seva història.