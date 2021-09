El canvi climàtic és un fet que ja ningú no pot obviar. Trobar-se a Chamonix, tot contemplant el Montblanc, mentre t’hi vas acostant dins la cabina que et deixa dalt la muntanya, permet de veure com les altes temperatures viscudes allà aquest estiu van minvant ja sense aturall els glaciars i els racons de neu perenne. L’onada de calor afecta països gens acostumats a les altes temperatures.

El contrast amb episodis extrems en climatologia es va accentuant a mesura que seguim contaminant el planeta amb les nostres maneres de viure. Quant de temps ens resta per mirar de poder invertir, ni que sigui una mica, el procés?