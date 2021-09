En un món individualista i egocèntric, on compta més el «jo» que el «nosaltres», el papa ens crida a celebrar, avui diumenge, la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat, amb el lema: «Cap a un nosaltres cada vegada més gran».

El papa ens recorda que quan degut a la desobediència l’ésser humà s’allunyà de Déu, «Ell va oferir un camí de reconciliació, no als individus sinó a un poble, a un nosaltres».

En el seu missatge el papa fa una crítica a superar els «nacionalismes tancats i agressius» i també «l’individualisme radical», uns moviments que «divideixen el «nosaltres», tant en el món com en l’Església». Aquests fenòmens excloents produeixen una anomalia, que fa que «el preu més elevat el paguin els estrangers, els migrants, els marginats que habiten a les perifèries existencials».

Com ens deia en la pregària a la plaça de Sant Pere el 27 de març de 2020, a l’inici de la pandèmia, el papa ens recorda que «tots estem en la mateixa barca i estem cridats a comprometre’ns perquè no hi ha ja més murs que ens separen, que no hi ha ja més «altres» sinó només un «nosaltres». El papa fa una crida «a caminar junts cap a un «nosaltres» cada vegada més gran». Es tracta de ser conscients que som una comunitat i per això, per als membres de l’Església catòlica, «aquesta crida es tradueix en un compromís per ser cada vegada més fidels al seu ésser catòlic».

I és que, com ens diu el papa en el seu missatge, «la catolicitat de l’Església, la seua universalitat, és una realitat que demana de ser acollida i viscuda en cada època». D’ací que «en l’encontre amb la diversitat dels estrangers, dels migrants, dels refugiats, se’ns dóna l’oportunitat de créixer com a Església, d’enriquir-nos mútuament».

El papa ens crida a construir una «Església més inclusiva» i per això ens demana «eixir als carrers de les perifèries per curar qui està ferit i buscar qui està perdut, sense prejudicis o pors, sense proselitisme». D’aquesta manera l’Església estarà disposada a eixamplar l’espai de la seua tenda per acollir tothom».

El papa repeteix de nou la importància de «caminar junts cap a un «nosaltres» cada vegada més gran, a refer la família humana per tal de construir junts el nostre futur de justícia i de pau, assegurant que ningú no quedi exclòs» i a «aprendre a viure junts en harmonia i pau», per «esforçar-nos per enderrocar els murs que ens separen i construir ponts que afavoreixin i facin possible la cultura de l’encontre».

Finalment, el papa ens recorda que «les migracions contemporànies ens donen l’oportunitat de superar les nostres pors, per deixar-nos enriquir per la diversitat del do de cadascú».

Només així, «podem transformar les fronteres en llocs privilegiats d’encontre, on pot florir el miracle d’un «nosaltres» cada vegada més gran». Amb aquesta Jornada, el papa ens demana que obrim els nostres braços i els nostres cors per reconèixer com a germans, tots aquells que han hagut de deixar el seu país.