Aquests mitjans de setembre, com si fos en honor a l’entrada de la tardor, l’ambient cultural gironí, entre altres actes diversos, ens ha ofert dos esdeveniments d’un considerable relleu, un d’ells, en especial, fins a nivell dels països catalans.

Tot primer, el dia disset, va tenir lloc la celebració de la popular Nit de Poetes, en la seva 28ª edició; un acte d’allò més gironí, que a més de ressaltar la vàlua d’uns poetes d’avui, aprofita per retre homenatge a un personatge –home o dona– que ha gaudit d’un determinat relleu cultural, en qualsevol dels generes, bé sigui poesia, prosa o dramatúrgia.

Quatre dies més tard, el dia vint-i-u, tingué lloc un altre acte cultural per excel·lència, que va comptar, a més de la presència de les autoritats locals, amb la del President de la Generalitat i la de la Presidenta del Parlament. Es tractà del 54è acte de lliurament dels Premis Literaris Prudenci Bertrana, en les seves diferents temàtiques. Avui considerada una Festa Literària d’un alt nivell català.

Casualment, enguany, ha coincidit amb la publicació de l’esborrany, de la nova Llei d’audiovisuals espanyola, que pretén limitar a la llengua castellana, bandejant totes les demés, entre elles el català, per la qual cosa són importants actes com els esmentats per tal que se n’adonin de la importància de tenir-les ben presents. És el nostre parer.