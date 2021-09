Els ciutadans tenen dret a exigir que les administracions públiques en les seves actuacions i les seves decisions siguin exemplars, transparents i complidores amb la legalitat. No s’ha d’exigir als particulars el que no són capaços de complir els organismes públics. I en l’àmbit de la contractació, durant anys i anys, ajuntaments, organismes públics de tota classe i condició, diputacions, així com les administracions autonòmiques i la mateixa administració central, han vingut abusant, fraudulentament, de la contractació temporal. Actuació totalment lamentable i radicalment reprovable.

Ara, a corre cuita, sembla que es vol donar solució a aquesta disbauxa i aquesta situació fraudulenta, però obviant, en la majoria de casos, els drets dels afectats, que moltes vegades acrediten molts anys de serveis, i que ara, amb el procés de «regularització», es veuen abocats a perdre el seu lloc de treball, sense compensació econòmica. Es diu que hi ha uns 800.000 contractats temporals, o interins, entre totes les administracions i organismes públics, la immensa majoria dels quals ha superat la barrera dels tres anys de serveis continuats. I cal recordar que a partir dels tres anys de serveis s’ha de parlar de frau i d’abús.

Aquesta indesitjable i perjudicial realitat comença a ser recriminada per diversos tribunals de justícia, des d’instàncies del tribunal de la justícia europea fins al nostre tribunal suprem, passant per alguns tribunals socials, que amb valentia i honradesa qualifiquen la contractació temporal, prolongada injustificadament per les administracions públiques, com a frau de llei i abús de dret. I és de lamentar que els tribunals hagin tardat tant de temps a reaccionar davant d’una situació que des de fa molts anys es coneixia i es consentia, concedint privilegis ofensius a favor de les administracions i en contra dels treballadors.

Cal facilitar l’estabilització en els llocs de treball, i quan no sigui possible per raons de pes i objectives caldrà indemnitzar als treballadors interins que es veuen abocats a la pèrdua dels seus llocs de treball. És curiós que a les empreses privades se’ls exigeixi el compliment estricte de la legalitat, sota amenaça de sancions importants, en el tema de les contractacions temporals injustificades, i que les administracions públiques puguin infringir el límit temporal de la contractació sense conseqüències. Posem límit i frenem l’abús i el frau.