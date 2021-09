És el que ha dit el papa Francesc en la introducció del llibre Més enllà de la tempesta, en el qual el periodista Fabio Marchese Ragona entrevista el bisbe de Roma. Francesc ha dit que gràcies a la vacuna estem tornant a vore, a poc a poc, la llum. Al mateix temps, com ja ha fet altres vegades, el papa ha insistit en la necessitat que el Tercer Món tingui accés a la vacunació.

I amb tot, no són pocs els qui no volen vacunar-se, sense ser-ne conscients que posen en risc la seva pròpia salut i a més, la dels altres. Cal recordar que segons els epidemiòlegs, els qui no es vacunen tenen vuit vegades més possibilitats d’ingressar a l’hospital i tretze vegades més d’acabar a la UCI que una persona vacunada. Només cal recordar que l’expilot valencià Jorge Lis, amb 46 anys, i que no s’havia volgut vacunar, va morir de covid després de 45 dies a la UCI.

Els qui no volen vacunar-se tenen dret a no fer-ho? Però, compte, perquè amb la seva negativa a ser vacunats posen en perill els qui s’han vacunat. Per això els qui no volen vacunar-se, haurien d’anar al supermercat? Perquè si tenen el virus poden contagiar els qui estiguin comprant, ja que la vacuna no protegeix al 100% els qui han rebut les dues dosis.

Els qui han rebutjar vacunar-se, haurien d’anar a missa? Perquè també poden contagiar els altres. I a la universitat? I al centre de salut? I anar en tren, metro o en autobús? I anar al teatre, a vore una pel·lícula o a dinar a un restaurant?

Per això el president dels EUA ha obligat a vacunar-se els funcionaris i els empleats federals: «No es tracta de llibertat personal; es tracta de protegir-se un mateix i als qui t’envolten», ha dit Biden per justificar la necessitat de vacunar-se. I també Itàlia exigirà que es vacunin tots els treballadors. Fins i tot Alemanya ha introduït una mesura (que pot ser polèmica), per penalitzar els qui no s’han volgut vacunar: no tindran dret a la baixa laboral en cas que s’hagin contagiat de Covid.

Estic totalment d’acord amb l’article del Sr. Jordi Serrano, «Carta a la gent que no es vol vacunar» (Diari de Girona, 10 de setembre de 2021), quan afirma: «No és liberal no voler-se vacunar quan es viu en comunitat. Si un no es vol vacunar i se’n va a viure sol en un bosc, sense relacionar-se amb ningú per a res, sí. Però si es relaciona amb gent, no hi té dret. No hi ha dret a suïcidar els altres. Això no és liberal, això és ser egoista i insolidari».

Per això el Papa ha dit que «vacunar-se és un acte d’amor», ja que a més de protegir-se un mateix, amb la vacuna també protegim els qui ens envolten. I és que vacunar-se és una decisió individual, però que afecta tota la població. I això no ho haurien d’oblidar els qui no volen vacunar-se.