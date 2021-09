Res hem avançat per salvaguardar la llengua més antiga de l’anomenada Hispania: un problema on mai han volgut acceptar i que sempre se l’ha perseguit per ser aquesta més que sobirana. I quan un petit país com és Catalunya ha sabut defensar-la, surten els botxins enemics de la cultura, per ensorrar-la i esclafar-la com si fóssim éssers d’una altre procedència. Els dol el fet diferencial envers al seu castellanisme, creient-se en la potestat de dominar la varietat existent dels idiomes que s’utilitzen com a patrimoni nacional. Ara i amb l’afany de barrar-les, s’han tret de la màniga una resolució perquè els mitjans audiovisuals només gravin tots el programes en castellà. Sense comptar amb la resta, prescindint de les comunitàries.

Flac pensament del govern espanyol amb les seves pretensions, a cap país amb arrels democràtiques actuaria sense respectar els valors de les cultures. Aquests són clars defensors del seu patrimoni, al que veneren per la dignitat i respecte de les diferents identitats. Molt han d’aprendre per posar-se a l’alçada del que representa el respecte per les llengües. Aquests insults als pobles no tenen nom, haurien de mesurar la seva riquesa i no caure a la desconsideració. Els pobles es forgen per les arrels culturals, i ningú ha de menysprear els principis fonamentals de la democràcia, on els seus valors han d’imperar per consolidar-la.