Fa una setmana hem entrat a la tardor, que durarà fins al 21 de desembre. El nom tardor és recent, abans es parlava de la primavera d’hivern. El mot tardor va començar a circular en el català parlat a principis del segle XX. El catedràtic de Meteorologia de la Universitat de Barcelona, Eduard Fontserè, en una carta de l’any 1892, escriu a un amic valencià, G. Colon, el següent: «El mot tardor s’usava poc quan jo era noi; tots dèiem aleshores primavera d’hivern; el català literari l’introduí al llenguatge usual, ara ningú no diu altra cosa que tardor».

El nom tardor deriva del llatí i significa tardança perquè en aquest període cada matí el sol tarda una mica més a sortir, en canvi «otoño» ve també del llatí, però el sentit és diferent perquè procedeix de la composició de dos mots i vol dir «l’any arriba a la seva plenitud», l’any s’acaba, i la vegetació està al final del seu cicle. La paraula «otoño» és molt més rica conceptualment, va carregada de més valor semàntic, transmet més informació i per aquest motiu «otoño» s’empra per definir els últims anys de la vida de les persones o l’acabament d’un cicle, d’una tendència. Igual que «otoñar» que conté tres accepcions: assaonar la terra gràcies a la pluja tardoral, rebrollar l’herba, i aplicat a la persona: passar la tardor de la vida.

De jove en un hivern molt càlid, inexplicablement benigne, el senyor Llorella em va dir que el temps que estava fent no era natural, feia el boig. Ho va pronunciar de forma rotunda, concloent, el que significa que la naturalesa ja feia anys que ha deixat de ser natural. Que la naturalesa no és natural s’ha d’entendre com una paradoxa. Per ell la natura realitzava rareses, res és el que era. El passat ja no s’assembla als altres passats més pretèrits i en el futur ves a saber que ens pot succeir.

«Fa un temps que no és normal» (aquesta també l’he escoltat), el temps s’ha fet capriciós i no hi ha qui l’entengui, tal afirmació em remet a un dels aforismes més enigmàtics d’Heràclit: «la natura juga a l’amagatall amb nosaltres» o «estima ocultar-se». Al filòsof se’l representa en els quadres plorant davant el misteri del ser; es lamenta tristament de la seva incapacitat per entendre i preveure el món físic com l’humà. La natura ens sorprèn amb les seves extravagàncies mai previstes: els tsunamis, el temporal Glòria del gener del 2020, l’any del gran fred, el 1956, l’esclat violent del volcà a La Palma que encara cueja, les esllavissades de roques o de neu que poden destrossar totes les cases, l’actual pandèmia i que es manejà com a hipòtesis la venda d’animals salvatges vius en el mercat de Wuhan, el que significa que té un origen en el món de les coses físiques, en uns animals o ocells menjats, en la naturalesa indesxifrable.

La tardor no la iniciava el dia 22 de setembre, sinó la verema. Abans el meu poble estava envoltat de vinyes que produïen un vi petit i trencadís, però era el vi del terreny. Qui no tenia vinya no bevia vi o l’havia de comprar. La vinya va anar desapareixent del paisatge perquè era massa cara, els que tenen botes van a proveir-se de vi a l’Alt Penedès, més resistent i de millor qualitat. La vinya es repoblà de pins de crescuda ràpida.

Abans hi havia unes sentors inconfusibles. Recordo bé la que es produïa en temps de la verema, quan moltes cases després de premsar el raïm deixaven amuntegada la brisa al carrer i una boirina olorosa de vi flotava per tot el poble durant uns dies que penetrava a totes les llars.

Quan s’agafa la fulla palmada del raïm tens a la mà tota la tardor, el limbe assecat i rovellat, de color ocre, els nervis ben vistosos contenen retalls obscurs i granats, i arreu de la fulla esquitxos glaucs i verds.

Com cada any la tardor em recorda el vers d’en Verlaine i una cançó. Torno a recitar el poema de Paul Verlaine: «Les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon coeur d’una languer monotone…» (Els llargs gemecs dels violins de la tardor fereixen el meu cor amb una lànguida monotonia).

Escoltaré també la cançó que més m’agrada, la de Jacques Prèvert Les fulles mortes que tants cantants han interpretat: Yves Montand, Andrea Bocelli, Dalila, Frank Sinatra, Barbra Streisand, Édith Piaf, Eva Cassidy, Germaine Montero, Juliette Gréco, Nat King Cole, Patricia Kaas, Plácido Domingo, Stanley Jordan, Roger Williams. Més de trenta vocalistes l’han cantat. Jorge Semprún estimava tant aquesta cançó que exigí que en el seu sepeli tots els assistents l’escoltessin.

La tardor em va inspirar aquest conte:

«El pintor fruïa recollint ombres perdudes enganxades a les romegueres, enfilades a les branques i algunes fugien i les atrapava corrent. Les ombres esquinçades les apedaçava, les aplanava planxant-les. Les estenia com si fossin teles, les clavetejava en un marc i les pintava.

Els seus quadres recollien subtils belleses fugisseres: postes de sol, la desembocadura del riu, fruita podrida, escombraries, peix passat. L’artista anuncià magníficament la inauguració l’exposició amb aquest títol: «La vida dels éssers humans, com l’art, és temporal. És i no és. La fragilitat i la lleugeresa del ser, la inconsistència tan efímera, la seva fugacitat trencadissa».

L’exposició fou un gran èxit de vendes i de crítica. Particulars, directors de museus, galeristes, adquiriren els seus cars quadres.

El pintor havia pintat sobre un suport d’ombres caduques i al cap d’uns mesos els quadres es clivellaren, passat un any ja no en quedava res».