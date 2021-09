Els historiadors fan servir diferents expressions com trencament epistemològic o gir copernicà per identificar moments particularment disruptius de la Història. De vegades vénen provocats per avenços tecnològics, però també per altres raons, com segons pensen alguns, sembla ser el cas ara, pel desplaçament del centre de gravetat polític del món.

L’economista italià Carlo Cipolla en el seu magnífic llibre Canons i veles, el títol del qual m’he permès manllevar, explica bé el moment que el centre de gravetat del món es desplaça de la Mediterrània cap a l’Atlàntic, i l’Índic més tard. Naturalment això és resultat de tota una combinació de factors que no vénen al cas: caiguda de Constantinoble i tancament dels mercats d’espècies de llevant per a Venècia; avenços en la navegació que permet abandonar el cabotatge, etc.

La signatura de l’acord AUKUS (Austràlia, Regne Unit i EUA) –que tampoc és nova, recordem la polèmica aliança «Five Eyes» per a coordinar accions d’espionatge entre els tres països de l’AUKUS més Nova Zelanda i Canada– ha posat d’actualitat un cop més una tesi que no és nova. Fa temps que la idea del desplaçament del centre de gravetat mundial a l’espai indopacífic circula amb força, amb un clar suport de tota mena de dades. No només les comercials; aquest espai concentra també el nombre més gran de potències atòmiques. Ja Clinton i Obama varen publicitar aquesta idea amb diferents formulacions: desplaçament del centre de gravetat comercial dels EUA de la costa Est a la costa Oest; substitució de l’Atlàntic pel Pacífic com a espai marítim de referència. El periodista Enric Juliana ho ha verbalitzat gràficament amb encert parlant de l’estret de Malacca com a nou centre del món. El mateix president Biden ha parlat en la seva intervenció davant l’ONU «d’un punt d’inflexió de la Història».

No sempre és fàcil percebre els canvis històrics en el moment mateix en què s’estan produint. Quan Bartolomeu Dias va doblar per primer cop el Cap de les Tempestes l’any 1488 la seva gesta no va ser reconeguda per la cort de Lisboa fins que nou anys més tard Vasco da Gama va arribar a l’Índia per aquella ruta. Però els senyals certament hi són. I segur que val la pena fer l’exercici de prospectiva. Els canvis estratègics demanen temps, i molta fredor en l’anàlisi.

Però en tot cas demanar-nos com pot afectar-nos això a nosaltres mai no pot ser sobrer. Pot ser que arribem a la conclusió que haurem de repensar-nos, respecte d’aquesta nova situació.

En qualsevol cas, si la hipòtesi del desplaçament del centre de gravetat del món s’acaba verificant com a certa, les implicacions per a nosaltres seran importants. Un dels grans teòrics en geopolítica, Herbert MacKinder deia que «Europa és una petita península ubicada a l’extrem més occidental d’Àsia». A partir d’aquí és fàcil definir un espai com la península Ibèrica amb relació a aquesta nova centralitat.

No és difícil pensar en diferents aspectes que poden quedar molt directament afectats per aquest possible canvi geopolític.

Les connexions terrestres per exemple. I molt particularment les ferroviàries. El projecte de «Nova ruta de la seda» impulsat per Beijing preveu la millora de la connexió ferroviària de mercaderies amb Europa –ja operativa–, escurçant el temps dels trenta-sis dies actuals per via marítima fins a setze.

En aquest context és fàcil comprendre la importància cabdal de projectes com el Corredor Mediterrani, la competitivitat del qual es veu greument amenaçada pel coll d’ampolla de via convencional des de Perpinyà fins a Montpeller que impedeix la plena connexió de la nostra xarxa amb l’europea.

¿I les connexions aeroportuàries? Des d’aquesta perspectiva geoestratègica sembla prioritari recuperar i si és possible augmentar les connexions prepandèmia amb les principals ciutats de l’espai indopacífic: Beijing, Xangai, Hong Kong, Tòquio, i el gran «hub» de Dubai.

¿Quantes universitats del nostre entorn tenen convenis de col.laboració científica amb universitats de l’espai indopacífic? Caldria fomentar els convenis i els intercanvis amb universitats asiàtiques, particularment politècniques.

Per altra banda, cal no menystenir l’espai que va de Suez a Gibraltar i que té encara un important paper a jugar amb relació a l’àmbit indopacífic i el tràfic de mercaderies per via marítima. Barcelona és seu de la Unió Per a la Mediterrània (UPM), un organisme de cooperació important que caldria reforçar completant l’actual oferta de la capital catalana en la indústria del turisme de congressos amb un centre de convencions internacional com, per exemple, el de Ginebra, que pugui donar suport no només a la UPM sinó també als altres organismes internacionals amb seu a Barcelona com el centre de recerca quàntica ITER, i que pugui acollir també esdeveniments organitzats pels organismes del sistema de Nacions Unides, fomentant a més la implantació a la ciutat d’altres organismes internacionals.

En aquest sentit, val a dir que en aquest nou escenari la capacitació lingüística és essencial. En anglès és clar, però també en francès, idioma en declivi en l’àmbit global, però no en el nostre espai més pròxim, atès que és oficial en la majoria dels nostres veïns i molts socis comercials.

Caldria també una adaptació de la indústria turística a aquesta nova realitat. Segurament no és realista pensar en la capacitació lingüística en japonès o en xinès, però quants panells informatius museístics o cartes de restaurants tenim en xinès o japonès?

La Història ensenya. Però pocs n’aprenen. Els canvis de centralitat geopolítica són implacables. La Història n’és plena d’exemples. El teatre de l’Òpera de Manaus al mig de l’Amazònia parla de l’esplendor del comerç del cautxú, fins que va ser substituït per derivats del petroli. Roger Crowley, en el seu llibre Conqueridors. Com Portugal va bastir el primer imperi global explica com Venècia va intentar sense èxit aturar les expedicions portugueses en cerca d’una ruta oceànica cap a l’Índia.

A la Història hi ha situacions i dinàmiques que no poden canviar-se. El que si podem fer és mirar de preveure-les i adaptar-nos-hi.