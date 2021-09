Els integristes del folclore de l’1 d’octubre exigeixen ara un segon referèndum, esgotats els souvenirs del primer. Hem passat del «mandat» d’aquella pinyata a dir que no serveix i que en volem un altre. Som el gos que ja gira a punt d’ajaçar-se. La CUP viu només per fastiguejar Junts i Esquerra, amb propostes que tothom sap que no van enlloc, com aquesta de la segona votació. A Junts qui volen fer quedar malament és Esquerra, però tenen tanta feina amb les africanes batalles internes que arriben esgotats a les bastonades fratricides i normalment acaben fent el ridícul. Com Mas durant el tripartit volent avançar ERC per la nacional: això a can convergent sol acabar en escissió i en derrota electoral.

Jaume Giró és el conseller realista. No és menys independentista que el vicepresident Puigneró, però no intenta negar el que és obvi. I això és avui un luxe poc freqüent en l’independentisme. Giró té un criteri comprensible -discutible, com tots, però assentat- sobre les coses i no ha de preguntar per prendre les seves decisions. Penso que el vicepresident -i això no m’ho ha dit ell- no té una visió de les coses tan diferent del conseller d’Economia, però tensa la corda fins i tot quan veu que no toca, per lleialtat a Puigdemont -una lleialtat que a ningú no li aporta cap guany-, i gesticula per buscar el seu espai. És un paper forçat, que encaixa poc amb el seu caràcter afable, tranquil, reflexiu, educat. De maneres suaus i subtils, Puigneró resulta més creïble negociant l’ampliació d’El Prat que volent-nos fer creure que ell realment pensa que la detenció del fugitiu a Sardenya depèn de Pedro Sánchez. Per molt que l’independentisme hagi posat en ondulació tones de propaganda contrària, a Espanya existeix i funciona la separació de poders.

No sé si es poden tenir més enemics dels que avui té el vicepresident. No sé si alguna vegada ha existit una desproporció tan exagerada entre la gentilesa d’un home i les ganes de matar-lo. Potser sigui precisament aquesta la seva fortalesa. Però tan educadament i afectuosament com ell em parla a mi, voldria dir-li que, ell que pot, perquè disposa les condicions intel·lectuals necessàries, es dediqui a afers de més profit que la impossible articulació política del sentiment nacional català.

Tot el contrari és el cas de l’espantaocells de Laura Borràs, que a poc a poc va quedant com una que passava i ha sortit en la fotografia que s’han pres uns altres. Puigdemont la detesta, Jordi Sànchez se’n fot, i ningú no se la pren seriosament absolutament per a res. Borràs és una altra de les absurdes icones que el votant independentista ha encimbellat i no era res. És en aquest sentit que ve a tomb explicar que la manifestació de la Diada va quedar deu minuts aturada quan passava per la plaça Ferran. Unes 400 persones del grup radical Donec Preficiam la va tallar per acusar de traïdors i botiflers els líders que l’encapçalaven. Quan Cuixart va deixar de fer el mico -aquelles imatges que surt saltant i alçant els braços- i es va incorporar a la marxa, es va encarar als increpadors cridant-los: «m’ho dieu a mi?», i li respongueren: «sí, a tu, traïdor!», entre d’altres penjaments. Jo penso que els «herois» són falsos, comediants de pa sucat amb oli. Els independentistes de la quarta metàfora, també ho pensen. Cada vegada és més estret el marge, i cada vegada és més exagerat l’escarafall. El dia que va sortir al balcó de Gràcia a comfortar Ada Colau, que plorava, Cuixart va demostrar unes condicions que em recordaren una de les frases més humiliants que he sentit mai, de la directora Júlia Castells sobre una professora més aviat justeta: «És dolent qui fa mal a la Victòria». De tota manera, els nois del Donec Perficiam van votar Borràs amb entusiasme i duien llacet groc. Mirar-s’ho ara des de la tercera persona és cínic. No perquè no siguin uns traïdors sinó perquè, de ser-ho, ja ho eren quan ells els elegiren de parapet d’avançada.

Esquerra té ara la paella pel mànec però les persones de confiança del president Aragonès viuen en l’anar fent diari i no tenen capacitat per pensar en res més que en regar el seu hortet. Gent petita protegint càrrecs petits. Autèntics paperots d’estrassa a dos mil euros nets al mes, potser una mica més. De cara a entendre l’abast, és important saber el preu.

L’1 d’octubre ja ha periclitat -si la CUP ho diu, no cal parlar-ne més-, Junts és una batussa de ca l’ample, el conseller Giró intenta governar seriosament, el vicepresident Puigneró intenta trobar el seu lloc, i ja tothom ha entès que sobre Laura Borràs, Puigdemont tenia raó menyspreant-la i dient que no hi és tota. No queda gaire perquè assistim a l’espectacle victimista de la seva inhabilitació. Una altra represaliada. Farem comèdia, per descomptat que la farem, però tot sabem què va fer. El dia que hagi de plegar, li organitzarem un aplec de suport a la Ciutadella. La propera Diada li cridarem traïdora.

Pel que fa als apologetes i agitadors, tot continua repartit en graus de mediocritat, alienació i irrealitat. No en conec cap que pogués valer-se si no fos retroalimentant-se de la malaltia. Són com la Victòria de la senyoreta Júlia. El capità de tots ells és Pepe Antich, que els té més o menys a sou, i ben igualment els apocalíptics i els integrats. Quan era director de La Vanguardia, en temps del tripartit, hi havia una frase que resumia millor que cap altra aquell instant: «A Catalunya hi ha tres màfies: Unió, Convergència i el PSC. José Antich és el broker de les tres». Ara la cosa ha degenerat i el que hi ha a Catalunya són tres venedors ambulants i a l’engròs de pòcimes miraculoses: Esquerra, Puigdemont i la part de Junts que hi ha al Govern; i Pepe Antich, director d’El Nacional, és el drapaire dels tres.