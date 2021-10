El dimarts 10 de març de 2020 sortia el meu article d’opinió Sense Fronteres a les pàgines d’aquest diari. Ens trobàvem a les portes d’un confinament total donada la gravetat de l’expansió de la pandèmia per coronavirus, la Covid-19. Tal com escrivia fa un any i mig, el nostre món proper, quotidià i còmode va canviar. Començava una realitat plena de dubtes i d’incertesa col·lectius que, a dia d’avui, encara arrosseguem tot i que en aquests moments tenim molta més informació atès que hem anat vivint constantment, aquí i arreu, el desenvolupament dels esdeveniments. El que no ens imaginàvem és que la realitat seria tan inesperadament dolorosa i esfereïdora. Que la propagació seria tan ràpida i tan mortífera, sobretot amb la gent gran, la més vulnerable. La que et comentava que havien sobreviscut a dues guerres i que, a aquestes alçades de la seva vida, no esperaven haver-ne d’enfrontar una de tan virulenta i, en definitiva, tan letal. Com així ha estat. Desesperació, dolor i impotència de moltes i moltes famílies que no han pogut ser al costat dels seus éssers estimats en el transcurs de la malaltia ni tampoc en els darrers moments. En l’últim adéu. Per a l’adéu que no estem mai preparats. Vivíem i vivim l’increïble, l’impossible. No hi ha consol per a tant desconsol.

Al llarg d’aquest any i mig llarg de pandèmia, les nits i els dies, els dies i les nits, s’han fet eterns o han passat ràpidament, depenent de la percepció dels diferents moments, de les vivències quotidianes, de les nits en blanc, de la poca informació o de l’excés d’informació, de les preocupacions properes i llunyanes, extremes o no. Al llarg i ample del desgavell físic i emocional hem anat entenent que el millor que podíem fer era intentar sobreposar-nos al desconegut, lliurar la nostra pròpia batalla en el dia a dia, sense massa excés de futur. Intentant que la por no ens paralitzi per seguir aferrant-nos a la vida. Ens demana que ho fem d’una altra manera però que seguim aferrats. Ancorats en el present que és l’únic que tenim. Cor fort. Hem comprovat, encara que ho pressentíssim des de sempre, que no controlem res. Era una il·lusió. La il·lusió que ens feia creure que controlem alguna cosa. Però la vida s’encarrega de recordar-nos, a cop de garrotades dures i amargues, que l’únic permanent és el canvi. I que el que importa de veritat és molt poc.

Són temps difícils. Temps per compartir vides i emocions. El meu pare va morir l’11 de setembre de 2020. No de Covid-19. Vivia amb mi des de feia cinc anys, després de la mort de la meva mare. Una part d’ell se’n va anar amb ella. Vam viure confinats, amb fortalesa, disciplina, «la generació de la guerra», i molta paciència, com tots plegats. Vam resistir amb èxit l’estocada pandèmica. Al juliol vam celebrar els seus 90 anys plens d’estimació i lucidesa. La mateixa lucidesa que em deia amb els seus ulls, brillants, que la flama s’apagava. Cor fort. Al setembre tot es va precipitar en pocs dies. Ha passat un any i la teva absència-presència ho inunda tot. De caràcters i gustos semblants, parlàvem del món i la vida, de tot i de res. Lectures i cinema a casa. Un gran observador. Una gran sensibilitat. Grans silencis que deien molt de tu. Del teu tarannà tranquil i bondadós. El que senties ho expressaves a través de la pintura. I quant que has sentit i quant que has expressat. Cor fort.

Aquest estiu he tornat al Delta de l’Ebre. La terra i el mar dels nostres avantpassats. Dos anys és massa temps sense caminar-lo, sense flairar-lo. Deixat de la mà de Déu. No. Rectifico. Deixat de la mà dels homes que poden decidir i gestionar. Que en les coses que corren pressa, gairebé sempre fan tard. He resseguit amb els ulls aquest paisatge tan íntim i tan familiar, tan lluminós, i he abraçat molts records compartits, amarats de vent, de sol i de mar. Des de la pau i la serenitat que sempre em dona aquest paisatge. Cor fort. Com tu voldries. Cor fort. Com em solies dir. Escric el teu nom, Ramon Morote Castellà, In memoriam, i l’acarono amb unes paraules escrites per un rapitenc. Com tu: «Després atura l’esguard sobre les muntanyes; el deixa esllavissar fins al pla cobert de verdor; la seva ànima es recrea ara en l’ampla visió de terres conegudes. A llur vista se sent envaït per una sensació d’estranyes i llunyanes tendreses, i tots els records bons de la seva vida, fins els més remots, li van afluint a la memòria» (Sebastià Juan Arbó, Terres de l’Ebre).