Potser perquè enguany se celebra el 25 aniversari d’una pel·lícula de culte com Trainspotting, escoltant aquests dies al Parlament els representants de CUP, ERC i JuntsxTrainspotting o com es diguin, em ve a la memòria la frase de Renton, el protagonista: «No importa quantes vegades surtis, robis i fotis a la gent, sempre necessites aixecar-te i fer-ho una vegada i una altra». Serà per això que als llacistes els agrada tant emmirallar-se en Escòcia.

Si una cosa hem tret en clar de la verborrea inútil dels nostres representants en l’hemicicle és que malgrat el que diguin de portes enfora per acontentar la parròquia, inclús el més ximple sap que el procés està liquidat, és a dir, ho saben fins i tot a Waterloo. Arribats a aquest punt, l’única cosa que haurien de fer els qui van convocar un referèndum que ha portat ruïna en lloc de la independència promesa, seria sortir i dir:

- Som uns covards.

O bé:

- Som uns idiotes.

I en qualsevol cas:

- Us vam enganyar miserablement.

A partir d’aquí podem començar a pensar en el perdó, però es requereix un «ho sento molt, no ho tornarem a fer», que si un rei és capaç de dir-ho, més han de ser-ho presumptes republicans. Primer, contrició, i si de cas ja arribarà el perdó dels pecats, amb el benentès que aquest no significa recuperar càrrecs i sous sinó, com a molt, evitar escopinyades de la gent al seu pas.

El procés no ha arribat al final per la força de la raó, que ni hi és ni se l’espera entre les hosts llacistes, sinó per pur pragmatisme: s'estan acabant els familiars i amics als quals col·locar en càrrecs, i no serà que no hi ha inventiva en posar noms pomposos a les poltrones, l'última, la germana de l’exconsellera Alba Vergés (ara sabem que quan plorava davant les càmeres no era per la seva gegantina ineptitud sinó per no haver col·locat encara a la germana), a qui han fet «Directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs», i avall, que fa baixada. Són tants càrrecs a omplir que és impossible aconseguir-ho ni tan sols amb l'auxili de famílies polítiques. Amb tothom col·locat, quedaven encara càrrecs per cobrir, i no és cosa de posar-hi llacistes de morralla, sense vincles de sang amb el règim, dels que van on mani l’amo i fiquen diners en caixes de resistència, que una cosa és tenir-los de carn de canó i l’altra donar-los menjar. Dels no llacistes, ni en parlem, que mentre no puguin ser expulsats de Catalunya, aquests han de ser condemnats a guanyar-se la vida treballant honradament, així aprendran. El procés va morir per falta de personal al qual enxufar, no hi ha companys ni família per a tant de càrrec. Deu ser allò que en diuen morir d'èxit.

Un bon dia aquells nanos de Trainspotting que tant insulten els anglesos, s’adonen que, si els anglesos són estúpids, què han de ser ells, que es van deixar colonitzar per estúpids, cosa extrapolable als llacistes que insulten Espanya. L’explicació als deliris llacistes, al perquè un grup de gent va decidir arruïnar les seves vides i les del major nombre possible de catalans, la té també en Renton: «La nostra única reacció va ser seguir endavant i engegar-ho tot a la merda, apilar la misèria sobre la misèria».