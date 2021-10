Tots els països es troben amb la negativa a vacunar-se contra la Covid19 de certs sectors. En el cas de Girona província, aquest sector pot posar en perill la prevenció de la Covid19. Cal doncs analitzar amb rigor aquest fenomen, que pot tenir conseqüències sanitàries, socials i econòmiques devastadores.

El primer que cal fer es diferenciar entre creences, opinions i informació, per una banda i coneixements i saviesa per l’altre. No són el mateix, ni les conseqüències de la seva influència és la mateixa. Les creences són patrimoni universal de la humanitat, no així els coneixements, ni de bon tros la saviesa tan necessària per a la «bona vida». Les creences estan arrelades democràticament, encara que difereixin en cada persona. Són les que canalitzen la visió subjectiva de l’individu i la seva manera d’afrontar els problemes que sorgeixen. No obstant això, els coneixements, siguin els que siguin (religiosos, filosòfics, científics ...), sorgeixen en alguns individus a partir de l’elaboració racional de les creences.

Les creences es generen en l’inconscient, en el més íntim i desconegut de cada un de nosaltres, generant conviccions que tendeixen a rebutjar tot allò que atempti contra aquestes il·lusions en forma de creences. Els fanatismes i dogmatismes de qualsevol tipus, que sempre tenen receptes simples per a problemes complexos, alimenten les creences gràcies a aquest punt passional que les crea. En aquest context, els coneixements tracten de posar un fre a les fantasies o creences mitjançant la lògica de la raó, tractant d’equilibrar aquesta il·lusòria seguretat amb una «experiència racional» que permeti acostar-se al món real per afrontar de manera eficaç els reptes que sense parar ens afecten. No hi ha dubte que enfrontar el coneixement a les creences és ja un acte de valentia, doncs el subjecte es compromet, en aquesta experiència, a qüestionar la caixa de seguretat en què estava instal·lat, per apropar-se a l’horror quan no rebuig de la veritat.

Ningú és indemne a l’efecte de les creences generades en la seva ment, encara que alguns es prenguin el treball d’elaborar-les sota el prisma d’una experiència de racionalitat, en un intent d’abordar aquesta «veritat» que ens conforta o alleuja almenys fins que la creença s’esfondra. Aquest fet, cada vegada més freqüent en ple segle XXI, introdueix el dubte davant de qualsevol convicció, per aproximar-se al que tota creença infundada encobreix: la ficció. D’aquesta manera s’allibera un nivell de saber molt més d’acord amb les nostres possibilitats i límits.

¿Què ha passat llavors amb la vacuna covid i les idees negacionistes o aprovatòries de la població? La confiança (o la fe) cap a alguna cosa, és inherent en l’ésser humà, però pot transformar-se en obediència o rebel·lia, en funció de com els experts i especialment els que haurien d’exercir la seva autoritat política declaren. De fet és comprensible aquest dubte de certs sectors si mirem enrere i veiem com la campanya de vacunació s’ha hagut de fer precipitadament, des de les vacunes fins a la seva posada en funcionament. ¿Com no hi haurà dubtes si els encarregats de transmetre la informació canviaven de plans, d’un dia per l’altre, en funció de la pressió mediàtica? ¿Com no desconfiar davant la infinitat d’opinions que circulen per les xarxes i canals informatius, amb més afany sensacionalista que objectivitat i coneixement veritable?

Encara que aquest negacionisme a vacunar-se o fins i tot a portar mascareta era d’esperar, hem de tenir i defensar el valor que ens atorga el coneixement i la seva transmissió per part de tots aquells professionals que tenen autoritat. Perquè, tot i que hi ha deliris negacionistes, també hi ha molta gent que està a favor de la vida i no del sofriment i la mort. Ara mateix, el camp de les vacunes marca el trànsit entre el patiment i la mort o la prevenció i el tractament eficaç de la pandèmia.

Voldria fer un humil suggeriment. A partir d’aquest moment, tot aquell que, sota la seducció de les creences, triï no vacunar-se pel possible risc d’uns efectes infinitament menys nocius i probables que patir la malaltia, ha de saber que correrà un risc de patir o morir pel virus, molt més gran. I, encara que la vida és risc, hi ha coses molt més importants en aquest moment, en què arriscar-se, que no el dilema: «Vacunes sí, vacunes no». I si tenen algun dubte viatgin quan sigui possible a qualsevol d’aquests països tan desfavorits pel benestar, i mirin amb calma les cares de tots aquests éssers als quals (no hi tinc cap dubte) les vacunes, amb els seus efectes secundaris, els haguessin salvat de la mort o la malaltia hagués estat més suportable. Tant de bo ells també puguin tenir, aquesta opció de vacunar-se o no.