En un món ideal, els polítics ens presentarien reflexions i propostes ben argumentades, que els ciutadans analitzaríem per participar d’una manera enraonada en el debat polític i en els processos electorals. En aquest món ideal es compliria la màxima «política vol dir pedagogia» formulada com a títol d’un llibre del 1933 per Rafael Campalans, professor i diputat català durant la Segona República. La realitat, però, és que per a una gran part de la població la màxima que es compleix és una altra, que es podria formular d’aquesta manera: «Dona’m la raó i et votaré». No m’expliquis històries, no argumentis, no m’atabalis, no em facis llegir, no intentis desenvolupar pensaments complexos en un debat electoral amb dret d’insult, en una sessió parlamentària amb opció a la bronca o en una tertúlia amb esgarips obligatoris. No em facis pedagogia, que implica un esforç tant del pedagog com de l’alumne; analitza els meus prejudicis i converteix-los en categoria. Si són infames, transforma’ls en dignes d’estar-ne orgullós. Si no s’aguanten, desqualifica als qui en denuncien la feblesa. Si responen a la por a la diferència, digues que són una demostració d’orgull de civilització. Si els motiva algun obscur ressentiment, converteix-los en reivindicació de justícia reparadora. Si estic emprenyat i no se perquè, dona’m motius per estar-ho, assenyala’n una causa i ensenya’m a odiar els culpables acabats de descobrir. Tracta’m com un nen malcriat sense tolerància a la frustració que no suporta el trauma de descobrir les limitacions del seu lloc en el planeta i encara espera obtenir els seus capricis a base d’enrabiades. Digues que no soc culpable de res, ni jo ni la meva categoria, perquè el contrari em suposaria un esforç al que no estic disposat. Digues, per exemple, que això de la violència de gènere, el genocidi dels colonitzadors i el canvi climàtic són exageracions, i ja veuràs com et plouen vots de les sensibilitats tradicionals ofeses per les veritats incòmodes.