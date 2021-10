Un restaurant de Bilbao ha decidit prohibir l’entrada als nens i ha revolucionat les xarxes socials els últims dies. No és la primera vegada que establiments de restauració i hotelers fixen restriccions als menors amb la intenció de donar al seu establiment un ambient de tranquil·litat i relax. Sense anar més lluny, a les comarques gironines hi ha una vintena d’hotels que s’anuncien com a «només per a adults».

Admeto que, més d’un cop, la mainada (la meva i la d’altres) ha convertit un àpat en un restaurant o un viatge en avió en una experiència poc edificant. Per això, puc arribar a comprendre els que estan disposats a pagar més per no patir aquesta molèstia i els establiments que intenten evitar-la.

Desconec si el dret d’admissió empara el tipus de pràctica, però si és legal, segur que algun propietari de bar es deu començar a plantejar si limita l’accés als jubilats que els surten poc rendibles: aquells que esgoten la tarda amb els seus amics prenent (només) un tallat i xerrant amb veu molt alta dels mals que tenen.

I si això prospera, segur que veurem com sorgeixen locals que impedeixen l’entrada als lletjos, als baixets, miops, persones amb sobreprès o fans de Sopa de Cabra. Per prohibir, que no quedi.