Com faig de tant en tant, vaig anar al caixer per treure diners. Encara sóc dels qui els hi agrada pagar moltes compres amb efectiu. Per aquesta raó, vaig al caixer automàtic. Allò tan fred i real. Vull dir que sense la necessitat de dir ni bon dia, cobres diners del teu compte. No has de fer cap esforç d’educació ni respecte. Vas completament a la teva. És tan fàcil realitzar aquesta acció que de vegades et pots despistar com pot ser en el fet tan senzill de recollir els teus diners que et «vomita» el caixer. I això em va passar l’altre dia. No vaig agafar els diners que m’entregava la màquina i vaig marxar. És a dir, que la següent persona es trobaria de cop amb 60 euros de regal! La meva sorpresa va ser que quan ja estava el carrer, un immigrant africà, em va cridar i em va donar aquells diners perduts! Una lliçó d’unes persones nouvingudes que sempre les infravalorem! Un crit a favor d’ells!