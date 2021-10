Em mullo: no veig a l’horitzó dels pròxims anys que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república dins del marc de la Unió Europea. El fet que no vegi cap possibilitat, almenys en aquesta generació, que tal cosa s’esdevingui, no vol dir que no estigui per la defensa de la llengua, la cultura, la justícia social i les institucions de la Nació Catalana.

L’1-O vaig anar a introduir el meu SI a una d’aquelles meravelloses urnes de la més gran mostra de desobediència coneguda contra un estat antipàtic i, sobretot, contra el govern del Partit Popular que tan malament ha portat el tema de Catalunya i que va arribar a enviar la policia a estomacar la població indefensa que participava en un acte pacífic.

Em fa l’efecte que tenim moltes dificultats en separar una cosa de l’altra. Més encara quan va quedar demostrat que l’anomenat Procés es va deturar amb una simple publicació al BOE de l’article 155. No van caldre tancs per la Diagonal i els dirigents del PP es podrien haver estalviat la impresentable actuació policial i el lamentable discurs del rei.

No vull que ningú més entri a la presó, vull que tornin els que són a l’estranger i que s’acabi la repressió i si mai m’ho tornen a preguntar, votaré que SI altre cop. Com no voler una cosa tant preciosa com seria la constitució d’una nova república! El que no ens podem permetre mai més es un estat general d’eufòria col·lectiva com aquella.

Hi ha una discussió sobre si la frase No pot ser i a més, és impossible la va dir Tailleyrand o el matador de toros Rafael Gómez Ortega «El Gallo» (Un cop a la vida no s’atribueix a Wilde), però, en tot cas, és una bona sentència. El món és un club d’estats disposats a mantenir l’Status Quo com a idea suprema i a fer-ne casus belli arribat el moment. I el molt noble ideal de la creació d’un nou estat independent no pot tornar a obviar mai més que, per moltes manifestacions d’un milió de segadors que no llencen papers a terra que faci, té molt poc múscul enfront de la força hercúlia dels estats.

No puc saber si el lector d’aquest article comparteix amb mi aquesta petita engruna del mirall de la meva veritat, però potser valdria la pena que els que pensin de manera similar sortissin de l’armari perquè no ens hàgim de sentir dir constantment per part dels encara hiperventilats i irreductibles que som uns botiflers, uns col·laboracionistes o se’ns assenyali amb el nou insult de neoautonomistes. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou