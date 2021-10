No tinc un perfil massa actiu a Instagram, però de tant en tant m’agrada veure alguns perfils de divulgació sobre temes com la docència, educació, societat, opinió, etc. Ahir vaig veure, esperant llegir quelcom de caràcter professional, com una docent (publica fins i tot al centre on treballa) i mare de família va publicar en una «story» una fotografia d’un dels seus fills ingressat a l’hospital. El fill és menor d’edat i ella sense cap tipus d’escrúpol deixava escrit tot el que li havia passat. Potser és hora de plantejar-nos seriosament una llei completa que abraci no només com recentment s’ha publicat com la violència de gènere amb els likes o comentaris al perfil, sinó també el desmesurat nombre de mares i pares irresponsables que van publicant al seu perfil públic no només fotografies de menors sinó que també informació privada que no li va ni ve a ningú de terceres persones que per sort o desgràcia estan al seu càrrec. Una llei que protegeixi fins a la majoria d’edat els menors que no poden decidir si sortir o no a les xarxes socials que en la seva gran mesura són despietades, i en la que els progenitors/es només busquen reconeixement i beneficis econòmics i/o socials. Vendre l’imatge, pujar l’engagement a costa dels seus nens/es tinguis poc o molts seguidors és el dia a dia de moltes parelles, i una càrrega pels fills/es. Ja que aquestes no són capaces de prendre decisions sensates a favor dels més petis/es, almenys que hi hagi una llei que els protegeixi tant a ells/es com els que volem veure contingut professional, i no la fotografia d’un pobre nen ingressat.