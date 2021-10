Fa uns dies, un conegut escriptor de terres gironines es preguntava a Twitter quins eren els foscos mecanismes que portaven a un grup de dones a cantar i ballar per la via pública. L’esdeveniment estava connectat amb la detenció a Sardenya de Carles Puigdemont, un fet que va electritzar les xarxes socials i els mitjans de comunicació amb els seus enviats especials. Diaris, emissores de ràdio, i la seva total dependència de Facebook i Twitter per créixer i multiplicar-se, han apropat l’ajusticiat al comú de la població. En certa manera s’ha ressuscitat la vella pràctica de donar a les execucions públiques un caràcter festiu. No estaríem parlant necessàriament de protestes, sinó d’expressions artístiques en forma escrita, cantada o teatral que sorgeix de la pràctica condemnatòria d’un poder amb el qual ens podem arribar a sentir més o menys còmodes. En resum, es balla perquè no importa si es produeix un acte de justícia o injustícia, i perquè és segur fer-ho, a diferència d’altres formes de protesta.

En el passat havia existit una literatura dedicada a recapitular els darrers moments d’un condemnat. A la literatura de sang i fetge i de romanços de cec, recopilada per Isabel Segura ja fa una bona colla d’anys, podem trobar un cançoner que circulava de boca en boca. Les històries de bandolers i assassins acabaven fixades per escrit entre alguns autors que, a vegades, feien servir periòdics per a documentar-se. Alguns d’aquests textos són especulacions sobre les darreres paraules d’un condemnat. Aquestes lletres mostraven com fins ben entrat el segle XIX existia un diàleg entre audiència i ajusticiat en el que intercanviaven odi, suport i afirmació de crims. És el que passa ara quan, cada vegada que hi ha un atac a persones clau de l’espai independentista català, es recuperen vells articles de l’hemeroteca, cau per Twitter alguna cita literal d’algun escriptor en llengua catalana i es comparteixen cançons; peces mancades de context que només tenen sentit per uns acòlits que llegeixen entre línies en el mòbil que consulten cada cinc minuts.

La mort i esquartarament de condemnats són moments teatrals, carnavalescos, on el públic es pot trobar a favor del criminal, en contra, o en cap de les dues faccions. Els exemples d’escenificacions artístiques durant això que encara s’anomena procés independentista català són nombrosos. Des de la sala de concert improvisat durant els fets del 20 de setembre de 2017, fins a la crema i afusellament en efígie de Puigdemont el 2019 en un poble sevillà, passant per les fotos d’Instagram davant els incendis de plaça Urquinaona l’octubre de 2019, cadascuna d’aquestes posades en escena ha anat precedida o acompanyada per detencions policials, marxes a l’exili i sentències del Tribunal Suprem d’Espanya. Cada vegada que s’ha produït una detenció, un arrest o qualsevol altre tipus d’agressió per part de la policia espanyola, s’han generat actes propis de festes populars o certàmens literaris.

A mesura que ens endinsem en els segles XIX i XX la pena capital i el càstig exercit pel poder de reis i governs es comença a fer a porta tancada. El 1939 es realitza a França la darrera execució pública amb guillotina. Christopher Lee, el futur comte Dràcula, va ser testimoni de l’onada de crits i, acte seguit, va veure com alguns observadors sucaven mocadors i bufandes amb la sang que lliscava pel paviment. A partir d’aquell moment l’execució amb guillotina va passar a ser un acte privat, presidiari, lluny de publicitats.

Les tecnologies de la comunicació que tenim tan a l’abast ens han retornat la capacitat de participació en temps real pel que fa a les condemnes. No parlem de protestes polítiques un cop surt el fèretre, sinó d’autèntiques festes populars el primer minut d’un arrest, una sentència o un cap tallat.

Per què la gent s’ha posat a ballar en el moment que Puigdemont passa per les mans de la policia italiana? Perquè gràcies a la immediatesa informativa hem acostat ajusticiat i poble, el qual, temps enrere, solia anar als espectacles de càstig públic, precisament perquè eren públics i pensats per fer espectacle. Fem gatzara en els trams de carrer que hem de tallar sense molestar gaire i repartim poemes a tort i a dret perquè són armes blanques que es fan servir des d’un espai segur. Poc importa la justícia, sinó la dansa que quedi en aquell punt indefinit entre la protesta i la col·laboració.