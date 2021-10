El nombre de vídeos, blocs, twitters i pàgines d’Internet dedicats a les teories paranoiques, arriben a tenir tanta magnitud com les notícies veritablement rellevants. ¿Com entendre que la falsedat tingui tanta acceptació?

Els experts estan estudiant aquest inquietant fenomen, però de moment sembla que una gran majoria d’ells apunten a la mateixa interpretació. En una època com l’actual, en què la desorientació ideològica és jo diria que predominant, aquestes mentides ofereixen un gran avantatge quan no alleujament: aixafen el dubte, eviten les preguntes incòmodes i no cal perdre temps ni energia per intentar comprendre la complexitat de la realitat. Les notícies falses, tot i que construeixin paranoies impensables des del rigor i el saber, es converteixen en la recepta màgica contra els temps incerts. No només proporcionen una explicació per al mal i com localitzar-lo, sinó que a més permeten crear un lligam social basat en una cosa que als humans ens encanta: sentir-se innocents. La paranoia és una arma infal·lible per combatre la responsabilitat i projectar-la fora d’un mateix. Arribats a aquest punt, no és difícil entendre el triomf ascendent de les notícies falses i el negacionisme com a forma de fer política amb èxit.

La fórmula perfecta per a l’èxit polític és saber jugar d’una banda amb dir-nos que la culpa no és nostra i declarar-nos innocents i de l’altra alliberar-nos del pes de la responsabilitat al passar la culpa als «altres» i fins i tot transformant la culpa en odi.

Madrid va ser el botó de mostra. Les eleccions regionals anticipades de maig de 2021 van obrir un espai per a un discurs que venia a corroir aquest retorn de la política. La presidenta regional des d’agost de 2019 i candidata del Partit Popular a la reelecció, Isabel Díaz Ayuso, conreant un estil irreverent, es va plantar en nom dels anònims i oblidats comerciants i emprenedors triant sense complexos l’economia com a garantia de la salut i de la llibertat individual. Les eleccions li van donar un rotund triomf davant d’una esquerra que s’havia quedat sense resposta, excepte la de condemnar moralment el que Ayuso deia a mesura que ho pronunciava.

Aquí i ara l’únic que voldria dir és que no hi ha futur sense política i que aquesta política és contingent i particular de cada un de nosaltres. A la fi del dia, la política no és més que una interminable i imperceptible pugna quotidiana pel significat i el valor de les coses del dia a dia i de com volem viure.

No ens queda més camí que lluitar i fer política, quedar-se a la banda és perdre el partit.