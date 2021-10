Crec que rebre premis és un honor i si la persona en qui recauen és un col·laborador del que jo considero el meu diari, el Diari de Girona, en el que fa 31 anys hi vinc escrivint esporàdicament, penso que és un dret felicitar en David pel premi atorgat el 38è Rafael Sari, en la modalitat de prosa, per l’obra titulada Pedra angular, la qual té la llengua catalana com a idea central. Organitzat per l’Obra Cultural de l’Alguer i la delegació de la Generalitat a Itàlia.

El guardó el va rebre el dia de Sant Miquel, patró de la ciutat de l’Alguer. Jo desitjo que puguis anar recollint premis com aquest i el que vares rebre dies enrere; tot i que no et conec personalment sé que ets un gran professor, una gran persona i un bon articulista.

Felicitats, David, per aquest premi i molts més.