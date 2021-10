Qui persegueix posicionar-se com a president espanyol hauria de ser molt curós amb les seves pretensions. Però resulta el següent:l’impresentable president dels populars continua generant l’odi envers Catalunya, conscient que així obté una majoria de votants, els que comparteixen la mateixa convicció. No s’equivoqui, Casado: Afortunadament no tothom combrega amb els seus pensaments radicals, i menys els patriotes de la resta de comunitats. Som pobles assenyats i que defugim de la paraula enverinada que vostè tant li agrada. Però es dona el cas que aspirem a unes altres llibertats i no de les retòriques repressives.

Fora bo per al país que en els mítings amb els quals s’esplaia intentés frenar el seu argot lingüístic remodelant la seva llengua, deixi’s de fal·làcies agressives i actuï en conseqüència de normalitat política. És clar que aquest prec no va amb el seu tarannà, atès que actua sempre per desvirtuar la realitat de Catalunya. Una espina on li fa nafra fins la seva pronúncia, però no pot anar predicant l’odi que genera en cada trobada, el que es deixa portar per l’afany d’aconseguir vots. Crec honradament que juga a ser patriota d’un país que no veu més enllà del seu nas. Em fa llàstima com a polític, si n’hi haguessin molts con vostè, tornaríem altre cop als holocausts dels 40.