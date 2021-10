Les previsions econòmiques post pandèmia, la disponibilitat dels fons europeus Next Generation EU i el govern progressista a l’Estat propicien l’ocasió d’encarar els canvis que fa temps que Catalunya i Espanya necessiten. El 2022 ha de ser l’any de la sortida de la crisi, la recuperació econòmica i les grans i inajornables transformacions per reduir les desigualtats i avançar en la transició energètica. Tenim l’oportunitat i la responsabilitat de concretar en decisions valentes el que diuen els eslògans.

Fa temps que presenciem les conseqüències de massa dècades de polítiques que augmenten les desigualtats socials i que agreugen el canvi climàtic.

D’acord amb les xifres publicades per l’Idescat, el 21,7% de la població de Catalunya està en risc de pobresa, fins i tot després d’haver rebut les prestacions socials vigents. Un 6,2% en privació material severa. El 9,2% de la població té problemes per arribar a final de mes, un problema amb el qual han de lidiar més dones (9,7%) que homes (8,6%).

D’altra banda, aquest estiu s’han registrat temperatures rècord a municipis d’arreu de l’Estat, s’han produït catastròfiques inundacions com la de Terres de l’Ebre i una greu sequera afecta diverses zones de Catalunya que, juntament amb la poca gestió que s’ha fet de les zones boscoses, pot provocar grans incendis en els propers temps. Els incendis d’aquest juliol al Cap de Creus i al Montgrí són un avís.

Els objectius, per tant, de les decisions que s’han de prendre són clars: afrontar l’emergència social i climàtica.

Malauradament aquests objectius no han estat presents en la proposta fallida d’ampliació de l’Aeroport del Prat impulsada per AENA, amb el suport entusiasta del PSC i Junts per Catalunya, i amb un President de la Generalitat d’ERC que ha dit una cosa i la contrària, depenent de qui fos l’interlocutor.

L’ampliació de l’aeroport no es pot fer d’una manera sostenible ambientalment, com enganyosament ens diuen des d’ERC o el PSC. La construcció de la tercera pista, no només suposaria la destrucció de la Ricarda, sinó que comportaria un augment de vols i, per tant, d’emissions de CO2. Així mateix, perpetuaria un model de turisme que s’ha mostrat caduc i perjudicial per a l’equilibri social i territorial.

És cert que Catalunya necessita inversions per millorar el present i per construir el futur, i és per això que en l’àmbit d’infraestructures de transports l’aposta ha de ser clarament la ferroviària de proximitat, que és la que respon a les necessitats de mobilitat que tenim la majoria de persones. S’ha de poder anar a treballar, estudiar, visitar familiars i amistats, anar al metge o fer sortides d’oci amb tren. A molts indrets de Catalunya desplaçar-se en tren és difícil, en altres és impossible. Cal que s’inverteixi en la millora i augment de les estacions, augmentar els quilòmetres de via i incrementar el material mòbil. Només amb una bona interconnexió i una freqüència de pas adaptada a les necessitats de mobilitat quotidiana el tren serà una alternativa a la mobilitat individual en cotxe.

Les comarques gironines tenen menys quilòmetres de ferrocarril regional avui que a mitjans dels anys seixanta, i alguns recorreguts de Rodalies triguen més que fa cinquanta anys. És evident que cal millorar les vies existents i fer-ne de noves.

La línia R11, que connecta Barcelona i Portbou, àmpliament utilitzada a les comarques gironines, hauria de millorar les freqüències i la connectivitat: més aturades dels trens de mitja distància a Hostalric i a Camallera, més interconnexions horàries de manera regular i fàcil a Maçanet amb la R1 (l’Hospitalet-Maçanet Massanes) i interoperativitat regional amb la xarxa francesa des de Portbou.

De la mateixa manera, la línia R3 entre l’Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà hauria de ser totalment desdoblada per ser més operativa, tenir més freqüències i poder connectar amb la xarxa regional francesa per La Tor de Querol.

El Baix Empordà necessita la connexió ferroviària amb el Gironès i la Selva tal com possibilitaria el tren-tram de les Gavarres, que podria funcionar com una xarxa intercomarcal de rodalies. Així mateix, cal una bona planificació de la intermodalitat, també durant el període transitori. En aquest sentit, cal adequar els horaris de tren i autobús perquè sigui possible la combinació dels dos mitjans de transport per arribar a destí sense una inversió horària desproporcionada. És el cas, per exemple, de la connexió a Flaçà, on encara és difícil la combinació dels horaris de Renfe i Sarfa.

Aquestes necessitats les coneixem la gent del territori i és per això que les decisions que ens afecten s’han de prendre a prop nostre. Per això creiem que és el moment que la Generalitat reclami al Govern de l’Estat el traspàs complet de la gestió del servei de Rodalies i, especialment, els recursos (200M€ anuals) que han de permetre resoldre de manera definitiva els dèficits de la nostra xarxa ferroviària, alhora que electrifiquem la nostra mobilitat per a lluitar contra l’emergència climàtica.

Es tracta doncs d’aprofitar l’oportunitat per construir la Catalunya del Tren.