Al costat de la llera del riu Ter al seu pas per la zona de l’hospital Trueta i part del sector de Fontajau, existeix un itinerari de la via verda que és francament recomanable per passejar-hi. A vegades, fins i tot, t’oblides que ets dins la ciutat de Girona donat que quedes envoltat per un agradable ambient de natura. Algunes persones hi passegen amb els seus gossos ben lligats però d’altres, no. I tot i que hi ha una prohibició expressa, no en fan cas. Això origina un motiu de conflicte amb altres ciutadans que simplement caminen o passegen. Lògic i normal perquè si el propietari del gos no es fa responsable de les seves accions és quan es pot produir un problema més gran. També és cert que en alguns punts hi ha molts excrements. La culpa, evidentment, no és dels gossos. No hi ha gossos incívics. És el comportament incívic dels seus propietaris el que, a vegades, perjudica la imatge que tenim dels animals. Tampoc queda clar qui ha d’intervenir en aquest passeig, si l’Ajuntament o alguna altra entitat. I mentrestant, els problemes segueixen i el més convenient, de moment, seria potser col·locar senyals més clars que no es pot anar amb el gos deslligat. Com passa a la resta d’espais de la ciutat. Els gossos només poden anar deslligats dins de les zones dels pipi-can.