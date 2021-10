Març 2021, diumenge migdia, dia primaveral després d’un dur confinament, vàrem sortir amb la meva mare a donar un petit passeig, ella és gran i està discapacitada, no camina. Era tan necessari per a ella prendre l’aire.

En ple confinament comarcal, el meu pare, la mare i jo agafem el cotxe i la cadira de rodes, anem a Sant Daniel i aparquem el cotxe al carrer Tambor Ansó, hi havia més cotxes aparcats i cap sensació de que el cotxe molestava, per si de cas, portem la placa reglamentària d’aparcar en mobilitat reduïda.

Una mitja hora, tornem al cotxe i, sorpresa, multa de 200 euros, de la Policia Municipal. Totalment desorbitada, afany de recaptar.

Presento el corresponent recurs explicant tota la història, no només no he rebut cap resposta, sinó que embarguen el compte i ja han cobrat.

Ha sortit car portar a la meva mare a respirar una mica d’aire pur. Quina sensibilitat té aquest ajuntament, i no tinc més paraules per opinar sobre l’actuació de l’alcaldia. Lamentable.