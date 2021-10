El proppassat dissabte 18 de setembre vam poder veure al Cinema Montgrí de Torroella el documental Càritas Baix Ter, realitzat per Jordi Bellapart. El film ens va mostrar com és aquesta organització a través del personal tècnic i el de voluntariat que hi participen. Vam poder veure-hi el seu dia a dia amb els testimonis tant dels qui dediquen una part del seu temps a mirar d’ajudar els qui pateixen d’alguna necessitat com dels qui en són receptors d’aquesta dedicació.

Un documental que és un homenatge a Càritas, sobretot en aquests temps que encara vivim de tantes i més mancances de tota mena, sorgides arran de la pandèmia. Especialment emotiu va ser escoltar per part del jove Mohamadou Diallo quan va explicar l’ajuda rebuda de part de Josep Riera, que el va acollir a casa seva, a l’igual que a d’altres les persones a les quals ha permès d’empadronar-se a casa seva per ajudar-los a tenir un futur.