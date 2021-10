Els que donaven per descomptat que Pablo Casado presidia el PP, per força s’han d’haver sorprès el veure que el partit dedicava una setmana a convèncer-se que Casado és president del PP. A propòsit, la ninja Ayuso no semblava gaire convençuda de l’escalafó que l’obliguen a recitar. El teòric líder de l’oposició implora l’assentiment per aconseguir l’assentament, l’única garantia de permanència que pot exhibir és el reconeixement de la seva condició a càrrec de Pedro Sánchez. Si el conservador ho té tan difícil entre els seus, com aconseguirà el vot dels neutrals, que rentant-se les mans es desentenen i evadeixen.

El PP va mostrar molta convenció i poca convicció, com si demanés disculpes per un cap de llista de solidesa millorable. Per consolidar el seu president, el partit va haver de recórrer a un franc Vargas Llosa promovent els avantatges del vot selecte sobre l’electe, encara que va fallar la sincronització pirotècnica que empresonessin el corrupte Sarkozy en plena convenció popular, com si fos un Puigdemont qualsevol. A la nova dreta se li entén tot perquè crida més, els seus xiscles ja competeixen avantatjosament amb els brams de Vox. L’amenaça de Casado només incumbeix el PSOE, però les seves amenaces cridaneres es vessen plurals sobre un país sencer, que ha comès el crim de condemnar-lo a l’ostracisme. Casado és una convenció, així que pot donar gràcies que PP i PSOE vagin empatats a zero en les travesses, com CDU i SPD. Per consolar el suposat president popular del seu doble fracàs en eleccions generals consecutives, l’inefable Rajoy li va assestar un «no hi ha dos sense tres», on hauria d’haver enunciat que «a la tercera va la vençuda». I mentre el convençut o convicte Casado prometia més decibels que ningú en una plaça de toros, el desitjat Núñez Feijóo teclejava el seu mòbil sense parar en seient de primera fila. En aquests temps descreguts, un discurs pot donar-se per guanyador si inspira un rècord de puntuació en el Candy Crush.