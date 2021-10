En els darrers mesos hem vist com el preu de la llum ha assolit màxims històrics, fet que, sumat a la major conscienciació de la societat en temes mediambientals i les bonificacions de l’IBI que ofereixen alguns ajuntaments, ha provocat un important increment en la instal·lació de plaques solars per fer el salt a l’autoconsum energètic.

El nostre país està avançant per fer realitat una economia més sostenible i neutra en emissions de CO2, en línia amb els objectius de reducció d’emissions de la UE. Un procés que situa als ciutadans al centre del nou model energètic, ja que adopten un paper actiu en generar la seva pròpia energia, amb una petita inversió inicial. Els panells fotovoltaics no produeixen cap soroll, per la qual cosa són molt adequats per zones urbanes i residencials, i incrementen el valor de l’immoble. Només cal un espai lliure d’ombra i els projectes es personalitzen adaptant-se a les particularitats de cada casa. A més, l’amortització de les plaques solars suposa un període de menys de 7 anys i, una vegada passat aquest temps, l’estalvi anual en la factura de la llum és d’uns 800€.

L’autoconsum fotovoltaic transformarà el model energètic de l’actualitat permetent que els habitatges siguin autosuficients i aprofitin el sol com a recurs energètic net i infinit. Espanya és el país d’Europa, juntament amb Portugal, que gaudeix d’un major número d’hores anuals de sol, en concret entre 2.500 i 3.000 hores. Som líders en energia solar, per la qual cosa hem d’aprofitar el nostre clima i donar resposta a les necessitats d’energia de la societat, minimitzant l’impacte en el medi ambient. I és que amb una instal·lació convencional s’evita l’emissió anual d’una tona de CO2 a l’atmosfera.

Segons l’Institut Català d’Energia, actualment Catalunya compta amb més de 100MW de potència solar fotovoltaica distribuïda en instal·lacions d’autoconsum, una tendència que no ha deixat de créixer des de l’any 2017. De fet, durant el 2020 es va posar en marxa més potència d’autoconsum que en tots els anys anteriors, tot i la incidència de la COVID-19. Durant l’any passat van augmentar un 30% les instal·lacions de plaques solars per l’autoconsum, i per primera vegada, les energies renovables van superar a les no renovables, convertint-se en la principal font d’electricitat de la Unió Europea el 2020.

En aquests moments l’elevat preu de la llum convida a la reflexió de la població i s’està observant un important creixement en els projectes per particulars, degut a l’estalvi que aporten les plaques solars, la ràpida amortització i el fet que es tracta d’una tecnologia neutra en emissions. Sens dubte, cada cop la societat està més conscienciada en la necessitat de reduir l’impacte en l’entorn.

A més, un dels incentius econòmics per fer el canvi a l’autoconsum són les bonificacions en l’IBI que ofereixen molts ajuntaments de Catalunya. A la comarca del Gironès els municipis que compten amb reduccions del 50% són Girona, Aiguaviva, Bescanó, Cassà de la Selva, Llagostera, Sant Gregori i Vilablareix.

I per sota del 50% destaquen poblacions com Sant Julià de Ramis, que ofereix bonificacions del 35%, Celrà amb un 30% de bonificació, i Sarrià de Ter que compta amb una reducció de l’impost del 15%. Ara és el moment de fer el canvi a l’autoconsum energètic, una manera eficaç i sostenible de generar energia minimitzant l’impacte en el medi ambient.