Quan veig a les notícies les conseqüències dramàtiques de l’erupció del volcà a la Illa de la Palma; el dolor de les famílies en veure desaparèixer sota la lava l’esforç de tota una vida; la seva impotència davant la força imprevisible de la natura, em pregunto com és possible. Déu meu! que una situació tant o més terrible, la pugui provocar voluntàriament el mateix ésser humà, pels seus propis interessos, invertint quantitats astronòmiques per fabricar armes sofisticades i aniquiladores, per matar a milers d’éssers innocents, destruir les seves llars i la seva vida, i provocar, si això és possible, molt més dolor i desesperació, en las constants guerres que devasten el nostre Planeta.